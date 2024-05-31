“ميزة المسح التلقائي“ whatsapp يفاجئ مستخدميه بمميزات جديدة لازم تجربها بنفسك

تطبيق الواتساب هو واحد من التطبيقات المهمة والتي يتم استخدامها في شتى المجالات لذلك تسعى دوما الشركة المالكة على إصدار التحديثات، ومن المقرر إطلاق ميزة المسح التلقائي في الفترة القادمة وسبب تلك التحديثات هي أن الشركة تسعى نحو مساعدة المستخدمين وتوفير ما هو أفضل لهم، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

ميزة المسح التلقائي

وفقا لما نقلته شركة ميتا أنه من المقرر إطلاق ميزة جديدة في الواتساب وهي ميزة المسح التلقائي حيث تعمل تلك الميزة على مسح الاشعارات التي لم يتم قراءتها، وذلك لأن الرسائل الغير مقروءة تسبب للمستخدم الانزعاج والتوتر، ولكن يجب العلم أن تفعيل تلك الميزة أو تعطيلها سوف يكون اختياري وعند تفعيلها سوف تعمل على حذف الرسائل بشكل تلقائي.

مميزات تطبيق الواتساب

يقدم تطبيق الواتساب مجموعة من المميزات التي تجعلك تقوم بتحميله وهي:

يمكنك التواصل مع أي شخص من مختلف الدول حول العالم وهذا بمجرد أن تقوم بتسجيل جهة الاتصال الخاصة به.

يوفر المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.

يمكنك تبادل الصور والملفات ومقاطع الفيديو مع أصدقائك من خلاله.

يوفر ميزة التواصل مع الآخرين من خلال الرسائل الصوتية أو الرسائل النصية.

خطوات تحميل الواتساب

يرجى اتباع الخطوات التالية من أجل تحميل تطبيق الواتساب بنجاح: