روابط مباشرة نتائج السادس الإعدادي في العراق 2024 كشوفات الناجحين رسميًا

إليك كل تفاصيل نتائج السادس الإعدادي في العراق حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج امتحانات الصف السادس الإعدادي للدور الأول لعام 2024 في محافظة بابل.

نتائج السادس الإعدادي في العراق

أكد مصدر مسؤول في الوزارة أن النتائج جاءت مرضية، حيث نجح مئات الآلاف من الطلاب في اجتياز الامتحانات الوزارية بأداء متميز، في هذا المقال، نقدم لكم تفاصيل نتائج الصف السادس الإعدادي في محافظة بابل لعام 2024.

إعلان نتائج السادس الإعدادي في العراق

تم الإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي للدور الأول لعام 2024 في جميع المحافظات العراقية. للاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي في محافظة بابل، يمكن اتباع الخطوات التي حددتها وزارة التربية والتعليم كما يلي:

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية

إدخال رمز التحقق في الحقل المخصص.

اختيار “نتائج الصف السادس الإعدادي” من القائمة.

ملء جميع البيانات المطلوبة.

اختيار “نتائج الدور الأول” من القائمة.

إدخال تفاصيل المكان والمدرسة.

الضغط على “استعلام” لتحميل النتائج بصيغة PDF.

بعد ذلك، يمكن الاطلاع على درجات الطالب والنسبة المئوية التي حصل عليها، بالإضافة إلى المجموع الكلي لكل مادة.

الاطلاع على النتائج من خلال موقع “نتائجنا”

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن هناك عدة مراحل تسبق إعلان النتائج، تشمل التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، قبل رفع النتائج عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، يمكن أيضاً الاطلاع على النتائج من خلال موقع “نتائجنا” باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لموقع “نتائجنا”.

البحث عن محافظة نينوى في جدول النتائج المتاح.

في حال اعتماد النتائج، ستظهر خيارات لتحميلها مباشرة.

الضغط على أحد الخيارات لتنزيل النتائج على جهاز الطالب أو ولي الأمر.

فتح ملف PDF المحمل والبحث عن الدرجات باستخدام رقم الامتحان أو رقم الجلوس الخاص بالطالب.

بعد معرفتك نتائج السادس الإعدادي في العراق تهدف الوزارة إلى توفير وسائل حديثة ودقيقة للتعرف على النتائج، مع التركيز على الأساليب الإلكترونية التي تتميز بالسرعة والدقة، لضمان وصول المعلومات بشكل سهل وموثوق.