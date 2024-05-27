“بأحلى الأغاني أسعدي أطفالك” أضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي للأطفال واتفرجوا على أجمل الأناشيد والأغاني 24 ساعة

قناة طيور بيبي من القنوات التي حصلت على شعبية كبيرة في كافة البلدان العربية، كما حازت على محبة ملايين الأطفال الصغار الذين لا يستطيعون الابتعاد عنها وعن محتواها الرائع، لذلك فإن كافة البيوت التي فيها أطفال تكون قناة طيور الجنة بيبي متصدرة قائمة القنوات الفضائية المثبتة على جهاز التلفاز، وتميزت طيور الجنة عن باقي المحطات الفضائية بأنها تهدف إلى تعليم الأطفال وتطوير شخصياتهم وطريقة تفكيرهم نحو الأفضل، من خلال غرس القيم والأخلاق الفاضلة فيهم، ولأن هذه القناة نالت ثقة وإعجاب الآباء والأمهات بشكل كبير، فقد خصصنا مقالنا هذا لأجل أن نذكر لكم التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات.

أضبط تردد قناة طيور بيبي الفضائية للأطفال

ترغب الأمهات في تثبيت قنوات تزيد من ثقافة ومعلومات الأطفال وتطور مهاراتهم العقلية، وتعتبر قناة طيور الجنة من أكثر القنوات التي نالت ثقة وإعجاب الأمهات،حيث تقدم هذه القناة فوائد عديدة للأطفال مثل تعليمهم نطق الحروف بشكل صحيح بكلتا اللغتين العربية والإنكليزية، بالإضافة إلى الحساب وحفظ الأرقام وغيرها من المعلومات التي يستفيد منها الأطفال بشكل كبير في هذه المرحلة العمرية، ويمكن تحميل قناة طيور الجنة بيبي بشكل مجاني دون دفع اشتراك وعلى مدار 24 ساعة، وذلك من خلال إدخال بيانات التردد الجديد للقناة، والتي هي كالآتي:

أجدد تردد لقناة طيور الجنة بيبي نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

أما معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أحدث تردد لقناة طيور الجنة بيبي عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

أما معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد