علمي وأدبي.. تحميل pdf جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق لوزارة التربية والتعليم

عبدالله عربي تاريخ النشر
علمي وأدبي.. تحميل pdf جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق لوزارة التربية والتعليم

بالتزامن مع اقتراب ماراثون اختبارات الصف الثالث الثانوي ازداد البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل كبير، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة أرقام الجلوس بجميع المدارس، إذ يخوض طلاب الشعبتين الاختبارات في شهر يونيو المقبل، وذلك انطلاقاً من يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، ولقد أكد وزير التربية والتعليم على رؤساء اللجان بضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعداد الكلي لسير عملية الامتحانات بدون أي مشاكل. 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

حرصاً على مستقبل كل طالب طرحت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين خلال الأيام السابقة، حتى يستعد الطلاب بمذاكرة المواد الدراسية بشكل أفضل، ومن ناحية أخرى أعلن الوزير أن جميع الأسئلة ستكون بعيدة عن كل التعقيدات، ووفقاً لما أعلنته الوزارة فإن جدول الامتحانات جاء على النحو التالي: 

اليومالتاريخالمادة
الاثنين10/6/2024التربية الدينية والتربية الوطنية
الأربعاء12/6/2024الإقتصاد والإحصاء
السبت22/6/2024اللغة العربية
الثلاثاء25/6/2024اللغة الأجنبية الثانية
السبت29/6/2024الفيزياء والتاريخ
الثلاثاء2/7/2024اللغة الأجنبية الأولى
السبت6/7/2024الكيمياء والجغرافيا
الأربعاء 10/7/2024الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، امتحان الرياضيات البحتة
السبت13/7/2024تفاضل وتكامل
الأربعاء17/7/2024الأحياء والرياضيات التطبيقية استاتيكا، امتحان الفلسفة والمنطق
السبت 20/7/2024الرياضيات التطبيقية

موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

من المقرر أن يتم انعقاد اختبارات الصف الثالث الثانوي لهذا العام بكافة محافظات الجمهورية في يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 في تمام الساعة 9 صباحاً، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024، وذلك طبقاً لما حدده وزير التربية والتعليم، كما ناشد الوزير جميع المسؤولين بضرورة الاستعداد التام والانتهاء من التحضيرات الخاصة بكل لجنة من أجل توفير البيئة المناسبة لكل طالب، وسير العملية التعليمية في مناخ هادئ خالى من أي شكاوى، وذلك حرصاً على مستقبل الطلاب الذين هم بناة المستقبل.  

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

  • الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
  • الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية المتاح على الموقع.
  • الدخول إلى بوابة مركز المعلومات الخاصة بالوزارة.
  • تحديد خيار أرقام جلوس الثانوية العامة للسنة الحالية.
  • إدخال البريد المدرسي الموحد الخاص بالطالب.
  • بعد إدخال البريد المدرسي، سيظهر رقم الجلوس الخاص بالطالب.
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عبدالله عربي

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