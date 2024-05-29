“توزيع 19 مليون دينار فوري من الرافدين“.. بشرى سارة من “مصرف الرافدين” لهذه الفئات من الموظفين!!

أعلنت الحكومات العراقية عن بدء صرف قروض مصرف الرافدين، والتي تسعى الدولة من خلالها إلى استغلال مهارات الشباب في تنمية مستوى الاقتصاد الوطني، وكذلك توفير فرص إلى عدد كبير من هؤلاء الشباب وبذلك يتم خفض نسبة البطالة، وتلك القروض هي عبارة عن مبلغ مالي يتم منحه إلى فئة معينة من المواطنين تنطبق عليهم شروط محددة، لمساعدة أما على بدء مشروع جديد أو تطوير مشروع قائم بالفعل.

قروض مصرف الرافدين

وللتقديم على قروض مصرف الرافدين لما له من مزايا عديدة يضعها المصرف للمستفيدين، يمكن إتباع الخطوات الآتية:

يتم الدخول إلى الموقع الخاص بمصرف الرافدين.

ثم إدخال البيانات الشخصية لتسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة مبادرة ريادة والبدء في ملء استمارة التقديم.

ثم يقوم الفرد بإدخال المبلغ الذي يود أن يحصل عليه ويحدد الفترة التي سيتم خلالها سداد القرض.

في آخر خطوة يتم الضغط على خانة إرسال الطلب.

شروط التقديم على قروض مصرف الرافدين

يرجى العلم أن المصرف قد وضع عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الفرد الذي يريد أن يحصل على قرض من المصرف لدعم مشروعه الخاص، وتلك الشروط هي الآتية: