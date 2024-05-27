أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024 من الوجبة الأخيرة وزارة العمل العراقية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024، والمقرر إصدارها خلال شهر فبراير الحالي تهدف هذه المنحة إلى دعم الأفراد عديمي الدخل والأكثر احتياجا لضمان تحقيق مستوى معيشي كريم لهم سيتم الإعلان عن الأسماء إلكترونيا عبر موقع مظلتي لتسهيل عملية الوصول للمعلومات على المواطنين.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024

في هذا المقال سنوضح كيفية الاستعلام عن الأسماء المشمولة بهذه المنحة تعتبر هذه الخطوة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جزءا من جهودها المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، تأتي المنحة المالية دعم حيوي للمستحقين خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من المواطنين، المتقدمين للحصول على منحة رعاية الوجبة الأخيرة يمكن معرفة ما إذا تم قبولهم للاستفادة من الدعم أم لا عن طريق تسجيل الدخول إلى موقع مظلتي .

خطوات الحصول على كشوفات الوجبة الاخيرة