هسه : رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول.. results.mlazemna موقع نتائجنا وملازمنا

نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول، في الأيام القليلة المقبلة ستصدر نتائج الصف السادس الابتدائي لجميع المحافظات العراقية تدريجيا حسبما أعلنت وزارة التربية. وقد أفاد مسؤول في الوزارة بأن عملية رصد الدرجات ومراجعتها وتدقيقها توشك على الانتهاء وأضاف أنه لا يوجد داعي للقلق أو التساؤل المستمر حول موعد صدور النتائج حيث ستقوم الوزارة بنشرها مباشرة على موقعها الرسمي وموقع نتائجنا فور الانتهاء من ذلك. في هذا المقال سنستعرض لكم عدة طرق يمكن من خلالها الاطلاع على النتائج هذا الإعلان جاء ليطمئن أولياء الأمور والطلاب الذين ينتظرون بفارغ الصبر نتائج الامتحانات. الوزارة تبذل جهودا كبيرة لضمان دقة وسلامة عملية رصد الدرجات.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول

خلال العام الدراسي بذل طلاب الشهادة الابتدائية جهودا كبيرة في دراستهم منتظرين بفارغ الصبر حصاد تلك الجهود عبر تحقيق التفوق والحصول على درجات عالية تؤهلهم للانتقال بفرحة إلى المرحلة الإعدادية يعيش الطلاب وأولياء الأمور في حالة من الترقب والقلق انتظارا لنتائج الصف السادس الابتدائي وقد قامت وزارة التربية العراقية بتسهيل هذه العملية عبر إعلان النتائج على المواقع الإلكترونية قبل إعلانها في المدارس والإدارات التعليمية يمكن الاطلاع على النتائج من خلال الموقع الرسمي للوزارة باتباع الخطوات التالية:

أولا يجب زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية عبر الضغط علي الرابط التالي من هنا.

ثانيا يتم الانتقال إلى قسم نتائج الاختبارات على الموقع.

ثالثا ينبغي تحديد المحافظة التي يقيم فيها الطالب.

رابعا يتم إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس.

وأخيرا بعد إدخال البيانات يجب الضغط على عرض النتائج ليتم عرض درجات الطالب في جميع المواد الدراسية.

تسعى وزارة التربية العراقية إلى تسهيل عملية الحصول على النتائج لضمان راحة الطلاب وأولياء الأمور. من خلال توفير النتائج عبر الإنترنت يمكن للجميع الوصول إلى المعلومات بشكل سريع وسهل مما يخفف من حدة التوتر والقلق المصاحبين لفترة انتظار النتائج.