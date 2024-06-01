متجيش تعيط في الاخر وتقول معرفشي.. وقف بطاقة التموين لهذه الفئات نهائيا وزارة التموين توضح الامر

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
متجيش تعيط في الاخر وتقول معرفشي.. وقف بطاقة التموين لهذه الفئات نهائيا وزارة التموين توضح الامر
سبب وقف بطاقة التموين

وقف بطاقة التموين لفئات معينة يمكن أن يكون صدمة لهؤلاء الأشخاص الذين يعتمدون على هذا الدعم لتأمين احتياجاتهم الأساسية حيث يعد هذا القرار قرارا حاسما حيث يمكن أن يؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد وأسرهم لذلك يجب فهم الأسباب التي قد تؤدي إلى وقف بطاقة التموين وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.

وقف البطاقة التموينية

توضح الدكتورة شيماء عسكر مدير إدارة البطاقات التموينية أن وقف البطاقات التموينية لهذه الفئات يأتي في إطار السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية حيث يتم منعهم من الحصول على السلع التموينية المدعمة نظرا تصنيفهم على أنهم غير مستحقين لهذا الدعم في حين يتم صرف الخبز لهم تعد بطاقة التموين من الأشياء الهامة لكثير من الأسر إذ قد توفر عليهم الكثير من تكاليف شراء السلع بأسعار مرتفعة ومع ذلك فهناك بعض الحالات التي تتسبب في وقف العمل ببطاقة التموين حيث يجري تقييم كل حالة على حدة لضمان استحقاق الفرد للدعم بناءً على المعايير المحددة.

خطوات الاستعلام عن سبب وقف بطاقة التموين

 يمكن لمالكي البطاقات التموينية الآن الاستعلام عن سبب وقف بطاقة التموين بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت حيث يمكن تنفيذ هذا الاستعلام من خلال تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتضمن:

  •  الولوج إلى بوابة مصر الرقمية.
  • اختيار خدمة التموين من بين الخيارات المتاحة.
  • النقر على خيار الاستعلام عن صرف، الذي يوضح آخر عملية صرف قام بها المواطن لكل من الخبز والسلع التموينية.
  • بعد إتمام الخطوات السابقة، يحدد المواطن إدراج البطاقة على النظام أو حذفها.

حذف البطائق لهذه الفئات

  • تجاوز الأفراد الحد المسموح به من الدخل الشهري، المحدد من قبل الوزارة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الرواتب المرتفعة أو الذين يمتلكون مصادر دخل كبيرة مثل العقارات المؤجرة أو الأعمال التجارية الكبيرة.
  • امتلاك الأفراد لسيارات فاخرة وحديثة، أو امتلاكهم لأكثر من سيارة، حيث يُستخدم نوع وطراز السيارة كمعيار للاستبعاد.
  • إقامة الأفراد خارج مصر لفترة طويلة تتجاوز الحد المسموح به دون إبلاغ الجهات المختصة.
  • امتلاك الأفراد لأكثر من بطاقة تموين، أو استخدامهم لمعلومات غير صحيحة للحصول على دعم إضافي.
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اسلام داوود

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