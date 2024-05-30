لولو صارت شرطية ياولاد الحقوها.. تردد قناة وناسة على النايل سات 2024وخطوات ضبط القناة على جهازك

قناة وناسة هي واحدة من القنوات الفضائية البارزة التي تقدم محتوى ترفيهيا وتعليميا موجها للأطفال حيث تتميز القناة بعرض مجموعة متنوعة من البرامج التي تجمع بين التسلية والتعليم مما يسهم في تطوير مهارات الأطفال العقلية والحسية من خلال برامجها حيث تركز قناة وناسة على تعزيز القيم والمبادئ الأخلاقية بالإضافة إلى تقديم المحتوى بجودة عالية من حيث الصوت والصورة.

تردد قناة وناسة على النايل سات

للاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على الترددات التالية:

على النايل سات

التردد: 11559

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناه وناسه على العرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة ضبط القناة على جهازك

طريقة ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك تختلف قليلا اعتمادا على نوع الجهاز والطراز كل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات الآتية:

اولا يجب أن يتم فتح قائمة البحث أو القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

يتم بعد ذلك الضغط على بحث يدوي أو تنقيب يدوي أو شيئا مماثلا يتيح لك إدخال التردد يدويا.

ثم يتم كتابة التردد لقناة وناسة والتي هو 11270.

يتم بعد ذلك تحديد الاستقطاب الذي هو عمودي (V).

يجب أن يتم تاكيد الإعدادات وبدأ عملية البحث أو التنقيب.

بعد الانتهاء من البحث يجب أن تظهر قناة وناسة في قائمة القنوات المتاحة على جهاز الاستقبال الخاص بك. كدا

اغاني قناه وناسة