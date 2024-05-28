“شوف نتيجتك من هنا ” لينك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية

أتاح الأزهر الشريف خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 عبر البوابة الإلكترونية، والتي من المفترض ظهورها خلال الأيام القادمة، عقب انتهاء الكنترول من عملية التصحيح والمراجعة، فمنذ يوم الأربعاء الماضي 22 مايو انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري من أداء امتحانات نهاية العام، والتي استمرت لمدة أسبوع كامل، ولقد أكد رئيس المعاهد الأزهرية بضرورة عدم الإفصاح عن النتيجة قبل اعتمادها رسمياً من قِبل شيخ الأزهر.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024

تسهيلاً على أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي وفرت الجهات المختصة خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 عبر الإنترنت، وفور الكشف عنها سيتم رفعها مباشرة على بوابة الأزهر الشريف، ويأتي ذلك من أجل التماشي مع التطور التكنولوجي الحادث بالعالم كله، ولقد تتمثل خطوات الإطلاع عن ذلك في النقاط الآتية:

الولوج إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية مباشرة عبر هذا الرابط

اختيار أيقونة خدمات الأزهر الإلكترونية.

تحديد خيار نتيجة الشهادة الاعدادية.

اختيار اسم المنطقة التي ينتمي الكالب إليها.

كتابة رقم جلوس واسم الطالب.

الضغط على خانة عرض النتيجة.

الانتظار قليلاً لحين عرض النتيجة على الشاشة متضمنة جميع درجات المواد الدراسية مع المجموع الكلي.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024

صرح مصدر موثوق أنه خلال الأيام القادمة سيتم الكشف عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري لعام 2024، حيث أعلن رئيس المعاهد الأزهرية بأن المجموع النهائى يبلغ 490 درجة، بحيث يقدر كل ترم بنحو 245 درجة، كما ناشد شيخ الأزهر الشريف جميع المسؤولين بضرورة متابعة عملية التصحيح والمراجعة بكل حرص ودقة، ومن ناحية أخرى كشف المسؤول بأنه هناك عدة جوائز قيمة سيتم منحها للطلبة المتفوقين الحاصلين على الدرجات النهائية لهذا العام الدراسي.

توزيع الدرجات النهائية للشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024

مادة أصول الدين هو: 100 درجة.

مادة اللغة العربية هو: 100 درجة.

مادة الرياضيات هو: 60 درجة.

مادة الفقه هو: 50 درجة.

مادة القرآن الكريم هو: 40 درجة.

مادة الدراسات الأجتماعية هو: 40 درجة.

مادة العلوم هو: 40 درجة.