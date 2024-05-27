اعرف نتيجتك حالا.. نتائج السادس الابتدائي نينوي 2024 الدور الأول كافة المحافظات العراقية عبر موقع نتائجنا

شهدت الآونة الأخيرة زيادة في عمليات البحث من قبل العديد من الطلاب وأولياء الأمور للاستفسار عن نتائج السادس الابتدائي 2024 في نينوى حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج السادس الابتدائي للمرحلة الأولى 2024 في بعض المحافظات العراقية، بعد أن أكملت لجان الكنترولات عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات للطلاب في كافة المحافظات، وقد تم الإعلان عن نتائج محافظتي صلاح الدين والسليمانية، ومن المتوقع ظهور نتائج السادس الابتدائي في جميع أنحاء العراق خلال أيام قليلة، وتعمل مراكز التصحيح في المحافظات بجد لإتمام تصحيح أوراق الامتحانات بسرعة ومن خلال هذا المقال سنتعرف على رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 وموعد الإعلان عن النتائج في باقي المحافظات.

نتائج السادس الابتدائي 2024 نينوى

يتطلع العديد من الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 في نينوى، من المتوقع أن تختلف مواعيد اعتماد النتائج من محافظة إلى أخرى، وذلك حسب انتهاء عمليات التصحيح التي تختلف تبعا لعدد الطلاب في كل محافظة، نسبة النجاح في نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق للمحافظات التي تم اعتمادها، جاءت مشجعة للغاية حيث سجلت الكرخ الثالثة نسبة نجاح بلغت 75%، نتوقع أن تسجل نسبة نجاح نتائج الصف السادس الابتدائي في نينوى الدور الأول 2024 معدل يزيد عن 70%.

رابط الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 الدور الأول

ادخل الي موقع وزارة التربية العراقية.

واختيار نتائج السادس الابتدائي.

عن منطقتك في جدول النتائج.

بمجرد الموافقة ستجد في مربع التنزيل خيارا لتحميل أو مشاهدة.

اضغط عليها وانتظر حتى تحمل نتائج الصف السادس الابتدائي على جهازك.

افتح ملف ال PDF وابحث عن نتيجتك باستخدام رقمك الامتحاني.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 في نينوى على موقع نتائجنا

يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2024 في نينوى من خلال موقع نتائجنا، وذلك بعد انتهاء لجان التصحيح من عمليات تصحيح الأوراق وتسجيل الدرجات في جميع المواد الدراسية، من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القادمة عبر موقع وزارة التربية العراقية.

نتائج السادس الابتدائي 2024 واسط

يبحث العديد من الطلاب عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 في واسط، وقد اعتمدت وزارة التربية العراقية بأن باقي النتائج سيتم الإعلان عنها رسميا خلال الساعات المقبلة عبر موقع “نتائجنا” وموقع وزارة التربية العراقية.