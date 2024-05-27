“سريع ومباشر” لينك نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول بغداد/البصرة/نينوي/ديالي عبر موقع نتائجنا الوزاري

تزداد معدلات البحث على جوجل عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول بغداد وديالي والبصرة وجميع المحافظات حيث تتوالى اعلانات ظهور النتيجة في العديد من المحافظات العراقية، وقد بدأ ذلك منذ يوم الأربعاء بالاعلان عن نتيجة محافظة الرصافة، ومنذ ذلك الحين يظهر خلال اليوم الواحد نتيجة هذا الصف الدراسي في أكثر من محافظة، ولهذا يبحث الطلاب عن نتائجهم طوال ساعات الليل والنهار، وفي هذه السطور نعرفكم على التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع فتابعونا.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول البصرة

خلال هذه الساعات تم الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول بغداد والرصافة الثانية وديالي ونينوى ولذلك يتسارع الطلاب وأولياء الأمور للبحث عن النتيجة والاطمئنان على درجات ابنائهم، حيث أكدت الوزارة أن معظم المديريات التعليمية قد وصلت إلى نهاية مرحلة التصحيح وتجميع الدرجات واعتماد النتيجة، ويرجع سبب التأخير في الإعلان عن النتائج، إلى حفظ وزارة التربية والتعليم العراقية على أن تسير عملية التصحيح بمستوى رفيع من العدل والاحترافية، للحفاظ على حق كل طالب في الحصول على الدرجة المستحقة.

أما في الوقت الحالي يتم رفع النتيجة على منصة نتائجنا حتى يتمكن كل طالب وولي أمر من الاستعلام عن النتيجة في غضون ثوان معدودة في أي وقت وفي أي مكان، ويستطيع الطلاب الاستعلام بكل سهولة عن طريق منصة نتائجنا وهي منصة إلكترونية تابعة لوزارة التربية والتعليم توضح درجات الطالب بالتفصيل في كل المواد.

نتائج السادس الابتدائي موقع نتائجنا

يرغب الطلاب في الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 واسط وكركوك وجميع المحافظات، بعد أن تم الإعلان الرسمي عن ظهور النتائج في المحافظة التابع لها، ويتم ذلك عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة نوضحها في السطور التالية:

في البداية قم بالذهاب الى منصة نتائجنا.

أو موقع وزارة التربية العراقية.

ثم حدد نتائج الصف السادس الابتدائي.

بعدها قم باختيار المحافظة التابع لها الطالب.

سجل اسمه والرقم الامتحاني.

ثم اضغط على البحث.

بعدها قم بتنزيل الملف الذي يحتوي على كشف النتائج الخاص بالمحافظة التابع لها.

نتائج السادس الابتدائي ديالي

تستمر النتائج فيها الظهور عبر موقع نتائجنا والذي ينشر نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليميه حيث ان العديد من المحافظات قد ظهرت بالفعل مثل وسط وبابل وصلاح الدين السليمانيه وجاري رفع نتائج محافظات ديالي ونينوي وكركوك والبصرة وذي قار وجميع المحافظات التي لم تظهر بها النتائج.

نتائج السادس الابتدائي محافظة نينوي

النتائج في كل المحافظات يتم رفعها في أقرب وقت ممكن حيث أن محافظه نينوى من ضمن المحافظات التي لم تظهر حتى الان ولكن جاري رفعها عبر موقع نتائجنا، حيث يتم نشر جميع الأخبار الخاصة بنتائج الطلاب في كافه المحافظات والخاصة بالدور الاول الذي تم الانتهاء من الاختبارات الخاصه به يوم 18 مايو.