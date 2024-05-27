ولا سحر ولا شعوذة .. باكو كامل في جيبك بمناسبة زيادة معاشات شهر يونيو بمناسبة عيد الأضحى 2024 !

يسأل عدد كبير جدا من المستفيدين من المعاشات في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة معاشات شهر يونيو بمناسبة قدوم عيد الاضحى المبارك لعام 2024 ميلاديا لعام 1445 هجريا حيث انه تم الرد بالفعل من قبل الوزارة حول ذلك الأمر ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على موعد صرف معاشات شهر يونيو لعام 2024 والاطلاع على حقيقة ما يتم تداوله عن زيادة معاشات شهر يونيو بمناسبه عيد الاضحى.

زيادة معاشات شهر يونيو بمناسبة عيد الأضحى 2024

تم الاعلان من قبل الحكومة المصرية أنه صحة مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار حول زيادة معاشات شهر يونيو 2024 بمناسبة قدوم عيد الاضحى المبارك وقامت بالاعلان ان آخر زيادة تم وضعها على المعاشات كانت في شهر مارس الماضي لعام 2024 وكانت بنسبة 15% في إطار أهداف الحكومة على ارتفاع الدخل الشهري للمستحقين من المعاشات لارتفاع تكلفة المعيشة.

موعد صرف معاشات شهر يونيو عام 2024

من المقرر أن يتم صرف المعاشات عن شهر يونيو عام 2024 من بداية يوم 1 يونيو لعام 2024 حيث أن الصرف يظل مستمر لمدة ستة ايام كاملين الى يوم لعام 2024 بهدف راحة المواطنين في صرف الرواتب والتقليل من الازدحام على ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك وعلى المحافظ الالكترونية ومنافذ شركة فوري بالإضافة إلى أنه يمكن صرف المعاشات ايضا من خلال فروع البنوك المصرية مع بداية نزول المعاش.