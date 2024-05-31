نتائج أربيل pdf.. نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا

للتو ظهرت نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024، حيث قامت المديرية العامة لممثلية أربيل بنشر نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي لعام 2024 على Google Drive، تشمل هذه النتائج مدارس التعليم الأهلي والحكومي وتعليم مسرع ومحو الأمية في مدارس التعليم الأهلي،

ستجد مجموعة من المدارس المختلطة مثل أكاديمية بغداد الأهلية ومدرسة المعرفة الأهلية الابتدائية، ومدرسة روا الأهلية الابتدائية ومدرسة فينك الابتدائية ومدرسة لانا الأهلية وهكذا لباقي المدارس.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع بكل سهولة على نتائج الصف السادس الابتدائي من خلال موقع وزارة التربية العراقية الرسمي ويتم ذلك عبر اتباع خطوات بسيطة وسهلة، والتي تشمل ما يلي:

أولاً يرجى زيارة موقع وزارة التربية العراقية. ثم قم بإدخال رمز التحقق المطلوب. بعد ذلك انتقل إلى صفحة نتائج امتحان السادس الابتدائي. أدخل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب. وفي النهاية انقر على زر عرض النتيجة للحصول على النتيجة المطلوبة.

نتائج السادس العراق موقع نتائجنا

يمكن أيضا الاستعلام عن النتيجة عبر موقع نتائجنا من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة وذلك عبر القيام بالتالي: