”925.000 دينار فوري من الرافدين“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تكشف عن مفاجأة سارة بخصوص “الرواتب الجديدة” mof.gov.iq

في آخر اجتماعات مجلس الوزراء العراقي أعلنت وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين، والذي كان من أهم القرارات التي اتخذت في ذلك الاجتماع، وقد أكدت الوزارة على أن الزيادة التي سيتم إضافتها إلى راتب الموظف سوف تصل إلى 50 % لدى إحدى الدرجات الوظيفية، وقد هدفت الحكومات من ذلك الإجراء على أن تعين الموظف الحكومي على تحسين وضعه المعيشي خلال الظروف الحالية التي لم تستقر بعد حتى الآن ومحاولة تخفيف الأعباء عليه.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

كشفت وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين الجدد، والتي سوف تكون كما هو آتي:

في البداية راتب موظفين الدرجة الوظيفية الأولى، والتي بعد الزيادة التي قد تمت إضافتها سيصل راتبهم إلى مليون و100 ألف دينار عراقي.

ثم موظفين الدرجة الثامنة، والتي قد زاد راتبه حتى 819 ألف دينار عراقي.

يأتي بعد ذلك الدرجة الوظيفية التاسعة، والتي سيحصل موظفيها على 727.5 ألف دينار عراقي.

يأتي في النهاية موظفين الدرجة العاشرة والتي أصبح راتبهم الآن حوالي 650 ألف دينار عراقي.

طريقة الاستعلام عن راتب الموظفين الجديد

كما أتاحت الوزارة للموظفين أن يستعلموا عن موعد صرف الزيادة الجديدة لهم وقيمتها من خلال إتباع تلك الخطوات: