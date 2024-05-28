الأضحية وصلت كام؟ ..سعر كيلو اللحم قائم اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 في الأسواق

مع اقتراب موعد عيد الأضحى زادت معدلات البحث بشكل كبير من قبل العديد من المواطنين حول سعر كيلو اللحم قائم اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، يقدم موقعنا الإخباري البديل من خلال هذا المقال خدمة مميزة لمعرفة أسعار الأضاحي في الأسواق المصرية، تأتي هذه الزيادة في البحث نتيجة لتجهيزات المواطنين لشراء الأضاحي، حيث يعتبر عيد الأضحى من المناسبات الدينية الهامة التي ترتبط بتقليد ذبح الأضاحي يعكس هذا الاهتمام الواسع بأخبار أسعار الأضاحي والتي تشهد تغيرات مستمرة بفعل عوامل السوق المختلفة.

سعر كيلو اللحم قائم اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024

فيما يلي أسعار العجول ليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024:

يتراوح سعر الخروف البلدي بين 9,000 إلى 12,000 جنيه.

يتراوح سعر الخروف المستورد بين 6,000 إلى 7,000 جنيه.

يتراوح سعر الماعز البلدي بين 5,000 إلى 6,000 جنيه.

يتراوح سعر الماعز المستورد بين 4,000 إلى 5,000 جنيه.

يتراوح سعر العجل البلدي بين 60,000 إلى 80,000 جنيه.

يتراوح سعر العجل المستورد بين 40,000 إلى 60,000 جنيه.

سعر العجول البقري قائم اليوم 2024

تشهد أسعار العجول البقري القائم اليوم الاحد 28 مايو 2024، تفاوت كبير بناءا على الموقع والظروف المحلية مثل تكاليف النقل والعمالة والتجارة وفيما يلي تفاصيل أسعار الأضاحي واللحوم في الأسواق اليوم: