هنـــــــا نتائج الثالث المتوسط دور أول في العراق 2024 الرابط المباشر للنتيجة

نتائج الثالث المتوسط دور أول في العراق، ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة امتحانات الصف الثالث المتوسط العراق الدور الأول لعام 2024 للاطمئنان علي نتائجهم ومعرفة درجاتهم، كما يتمني الكثير من الطلاب والإباء الحصول علي اعلي الدرجات ليتم تحديد مصيرهم ومستقبلهم التعليمي والعملي لذلك في هذا المقال سوف نعرف بالتفصيل نتائج الثالث المتوسط دور أول في العراق.

نتائج الثالث المتوسط دور أول في العراق 2024



أعلنت وزارة التربية العراقية انه سوف يتم ظهور نتيجة امتحانات الصف الثالث المتوسط العراق الدور الأول فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ليتم الإعلان عن النتيجة بطريقة رسمية علي مستوي جميع محافظات الجمهورية حيث يتم الكشف علي النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

التوجه في بداية الأمر الذَّهاب إلي موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني للاستعلام والكشف علي النتيجة من خلال الدخول لنتائجنا أو من الضغط هنا لموقع وزارة التربية العراقية.

تسجيل عملية الدخول.

اختيار أيقونة نتائج الامتحانات.

تحديد نتائج المرحلة التعليمية المتوسطة وتحديد الصف الثالث متوسط الدور الأول للعام الدراسي .2024

للعام الدراسي .2024 بعدها كتابة اسم الطالب بطريقة صحيحة ثم تدوين رَقْم الجلوس الخاص به.

يتم الضغط علي كلمة البحث.

الانتظار حتي يتم ظهور النتيجة فور الإعلان عنها رسميًا حتي يقوم الطالب بالحصول عليها ومعرفة جميع درجاته في كل مادة تم الامتحان فيها والمجموع الحاصل عليه من المجموع الكلي.

ويمكن طباعة الشهادة واستخراجها، واليكم رابط نتائج السادس الابتدائي.

طريقة تقديم تظلم علي نتائج الثالث متوسط الدور الأول العراق

الدخول إلي منصة التربية العراقية.

التوجه إلى قائمة الخِدْمَات اختيار الاعتراضات تحديد الصف الثالث متوسط الدور الأول لعام 2024.

يتم ظهور صفحه أمامك مكتوب عليها نموذج الاعتراض يجب عليك ملأ البيانات المطلوبة منك بدقه وبكل صحه وبالتفصيل.

أخيرًا يتم النقر علي كلمة إرسال والانتظار حتي يتم الرد في اقرب وقت.

موعد الاختبارات الرسمية للصف الثالث متوسط الدور الأول العراق عام 2024

تم تحديد موعد الامتحان لطلاب الصف الثالث متوسط عراق الدور الأول من قبل وزارة التربية والتعليم حيث كان ابتداء من يوم 21 من شهر مايو 2024 وذلك حتي يوم الخامس من شهر يونيو لعام 2024، يتم بعدها التصحيح والمراجعة ثم الإعلان عن الدرجات، وبدء فتح باب تقديم التظلمات فور ظهور النتيجة وذلك للطلاب وأولياء الأمور الذين لم يرضوا أو عدم الاقتناع في النتيجة والإحساس بالظلم.