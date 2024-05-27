رابط مباشر … تحميل نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 بالرقم الامتحاني عبر موقع ملازمنا ومقع نتائجنا

تحميل نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024، أعلنت إدارة التربية والتعليم عن توفر نتائج الامتحانات الخاصة بالصف السادس الابتدائي لعام 2024 لجميع الطلاب وذلك بعد اكتمال عملية التصحيح لجميع أوراق الطلاب، تم تأكيد أن النتائج ستكون متاحة للطلاب خلال الساعات القادمة عبر الموقع التعليمي نتائجنا، حيث من المقرر رفع كشوفات النتائج على قناة الموقع على تطبيق تليجرام يهدف هذا الإعلان إلى تيسير عملية الوصول للنتائج من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث سيتمكنون من الاطلاع على النتائج بسهولة ويسر دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة ومن المتوقع أن يقدم الموقع المعلومات اللازمة بشكل مباشر ودقيق لضمان سرعة ودقة الاطلاع على النتائج.

تحميل نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024

يأتي هذا الإعلان لتسهيل عملية الوصول إلى النتائج لدى الطلاب وأولياء الأمور وتضمن الشفافية والدقة في إعلان النتائج، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتزويد الطلاب بالمعلومات اللازمة وتسهيل عملية الاستعلام عن النتائج لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، أكدت مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سيتم الإعلان عن نتائج الامتحانات الخاصة بالصف السادس الابتدائي لعام 2024 ويتاح لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم بسهولة ويسر عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي أو موقع نتائجنا المعتمد. اختيار مرحلة التعليم الابتدائي للصف السادس. تحديد المدينة “الرصافة الأولى من القائمة المتاحة. النقر على رمز التنزيل المجاور اسم المدينة. انتظار تحميل ملف النتيجة على الجهاز الشخصي بعد النقر على الزر المناسب.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024

أشار الموقع الرسمي لنتائج إلى أنه من المتوقع أن تكون نتائج الطلاب متاحة لهم خلال الساعات القليلة القادمة، حيث سيتم نشر كشوف النتائج على قناة الموقع عبر تطبيق تليجرام، مما يجعل الوصول إليها سهلا وميسرا لطلابهم وأولياء أمورهم. وأكدت وزارة التربية العراقية أن جميع امتحانات الطلاب تمت بسلاسة وبدون أي شكاوى تتعلق بأسئلة الامتحان، مما يعني أن العملية الامتحانية كانت ناجحة، كما أشارت الوزارة إلى أنه بإمكان جميع الطلاب الاطلاع على نتائجهم بكل سهولة عبر البحث الإلكتروني سواء عبر موقع نتائجنا أو الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

ظهرت نتائج السادس الابتدائي الدور الاول في العراق في عدة محافظات ولن يتبقى سوى محافظة ذي قار والبصرة وديالى ونينوى والرصافة 2 وكركوك، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن أعمال التصحيح والرصد مازالت مستمرة وسوف يتم الاعلان فور الانتهاء مباشرةً خلال الساعات القليلة القادمة.