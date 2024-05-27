كيفية الحصول علي تمويل شخصي من الشركة السعودية للتمويل 2024

تعد الشركة السعودية للتمويل هي شركة سعودية الأصل تقدم العديد من المنتجات التمويلية لكافة الفئات الاجتماعية والمادية داخل حدود المملكة، حيث تقدم تمويلات عديدة للأفراد والشركات، وتصل قيمة منتجاتها الي 500 الف ريال سعودي، كما تقدم تلك المنتجات بمزايا عديدة أهمهم أنها تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، كما انها لا تتطلب كفيل من العميل للحصول علي التمويل، فإليكم التفاصيل.

الحصول علي تمويل شخصي من الشركة السعودية للتمويل

تقدم الشركة السعودية للتمويل القروض الشخصية والتجارية والعقارية بمبالغ مناسبة كما تتيح للمواطنين إمكانية أخذ القروض بدون الحاجة الى وجود كفيل، ويتم الحصول على تمويل الشركة السعودية للتمويل من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع الشركة السعودية للتمويل الإلكتروني.

اختيار خدمات الأفراد من الخدمات المتاحة.

النقر على طلب تمويل.

تدوين كافة البيانات المطلوبة في النموذج المعروض أمامك.

تحديد التمويل المناسب ما بين 500 إلى 500 ألف ريال سعودي.

الاطلاع على كافة الشروط ثم الموافقة عليها.

إرفاق كافة الأوراق الرسمية المطلوبة.

الضغط على إرسال الطلب.

سيتم مراجعة طلب التمويل والرد عليك في حالة الموافقة على الطلب لكي يتم استكمال باقي الإجراءات.

شروط الحصول علي تمويل بدون كفيل