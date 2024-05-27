“هتقبض امتى” من هنا موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 بزيادة الـ 15 % | خطوات الاستعلام عن المعاش

يتطلع الكثير من المواطنين إلى صرف معاشاتهم قبل عيد الأضحى، وللتأكد من موعد صرف المعاشات والاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي، حيث يمكن الاتصال بالجهات المعنية، مثل البنك المسؤول عن صرف المعاشات أو جهاز تنمية القوى العاملة، للاستفسار عن مواعيد صرف المعاشات ويمكن استخدام المواقع الإلكترونية للجهات المعنية، كما يتيح بعضها خدمة الاستعلام عن مواعيد صرف المعاشات عبر إدخال رقم البطاقة القومية للمستفيد، وزيارة فروع البنوك التي تقوم بصرف المعاشات للاستفسار مباشرة والتأكد من مواعيد الصرف، لذلك سنعرض لكم كافة التفاصيل.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

يُعلن عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، والذي يتزامن مع اليوم الأول من شهر يونيو، ويمتد صرف المعاشات لمدة 6 أيام متتالية، حيث يبدأ الصرف في السبت الأول من الشهر ويستمر حتى اليوم السادس، كما يتم صرف المعاشات عبر المنافذ المعتادة مثل البريد المصري وماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي، ويتمنى الكثير استقبال هذه المعاشات لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية ولتخفيف الأعباء المالية عنهم، خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية التي يواجهها العديد من المواطنين.

كيفية الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

يتاح الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية لمعرفة المعاش بطريقة صحيحة.