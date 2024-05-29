“هتستلمها متشطبة” .. شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024| إليك خطوات الاستعلام

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي عن فتح باب التسجيل لمجموعة جديدة من الوحدات السكنية المخصصة لفئة محدودي الدخل من المواطنين، حيث يأتي هذا الإعلان في إطار برنامج مسكن، الذي يعتبر جزءًا من جهود صندوق التمويل العقاري لتوفير السكن الملائم للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وتقع هذه الوحدات ضمن خطة الإسكان الاجتماعي، ومن المقرر طرحها رسميًا للحجز خلال الأيام القادمة، وفيما يلي رابط التسجيل في الوحدات السكنية المقدمة من الإسكان الاجتماعي لعام 2024.

شروط حجز وزارة الإسكان الاجتماعي 2024

إليك أهم الشروط اللازمة للتقديم على شقق برنامج مسكن، والتي قد أعلنت عنها وزارة الإسكان الاجتماعي المصرية.