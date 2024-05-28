النهاية بكرة..نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس رابط بوابة محافظ الإسكندرية 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية أصبح يهتم بها قطاع كبير من الطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور داخل محافظة الإسكندرية فهم يبحثون عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي ويهتمون بها للفصل الدراسي الثاني 2024 حتى يطمئنوا على مستقبل أبنائهم الدراسي خاصة أن الشهادة الإعدادية تعد مرحلة فاصلة في مستقبل الأبناء لتحدد هل سوف يلتحقوا بالتعليم الثانوي أو الفني أو بمدارس التمريض أو غيرها، ولهذا يبذل الطلاب قصارى جهدهم حتى يلتحقوا بالتعليم الثانوي، فقد زاد البحث من قبل أولياء الأمور بمحافظة الإسكندرية عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة وكيفية الاستعلام عنها وهو ما سوف نستعرض معكم فيما يلي.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ذكر الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التعليم بمحافظة الاسكندرية أنه قد أدى الامتحانات بمحافظة الإسكندرية 104113 طالبا وطالبة، وتم توزيعهم على عدد 384 لجنة امتحانية، حيث قد انتهت الامتحانات بمنتهى السهولة واليسر ولم يتم رصد أي شكاوى أو تجاوزات ولكن هناك بعض تجاوزات الطفيفة وتم التعامل معها بمنتهى الصرامة والجدية من قبل المراقبين ورؤساء اللجان.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ذكر وكيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أنه في الوقت الحالي يتم تصحيح الدرجات ومراجعتها جيدا حتى يتم رصدها بمختلف الإدارات التعليمية وسوف تستغرق هذه العملية من أسبوع إلى 10 أيام ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسكندرية 2024 مع نهاية شهر مايو 2024 كحد أقصى وبعدها يتم رفع النتائج عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية فور اعتمادها من المحافظ ثم يتم إعلان النتائج بمختلف المدارس داخل محافظة الإسكندرية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

يمكن لجميع طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسكندرية الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم للترم الثاني 2024 من خلال رقم الجلوس بمجرد ظهورها واعتمادها من المحافظ من خلال اتباع الخطوات التالية: