“الغرامة كااام وسددها هُنـــــا“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وقيم الغرامات الموقعة ur.gov.iq

غرامات المرور العامة الرقم الالماني، تقدم الحكومة العراقية لمواطنيها خدمة الكترونية هامة تمكنهم من الاطلاع على المخالفات المرورية الموقعة عليهم وقيمة الغرامات المطلوب منهم سدادها، تأتي هذه الخدمة ضمن مجموعة من الخدمات الرقمية التي تسعى الحكومة لتطبيقها الفترة القادمة للتيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهودهم وتقليل التكدس داخل المكاتب الحكومية، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط وطريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة وقيمة بعض الغرامات وفقا للائحة الرسمية.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق

خلال دقائق معدودة وباتباع بعض الخطوات البسيطة يستطيع أي مالك مركبة داخل العراق أن يتعرف على قيمة الغرامات الموقعة عليه وبالتالي دفعها في الوقت المحدد قبل تطبيق عقوبة إضافية على المخالف، كل المطلوب من المستخدم كتابة بيانات السيارة والرقم الألماني، ويتاح أيضا السداد الكترونيا من خلال نفس الرابط، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني :

الدخول الى منصة اور الالكترونية للخدمات الحكومية عبر الضغط على هذا الرابط.

الانتقال الى خدمة غرامة الموجودة ضمن الخدمات الالكترونية للموقع.

ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة.

بالأخير قم بالضغط على “استعلام” ليتم استعراض كافة المخالفات والغرامات المرورية.

لسداد الغرامة الكترونيا اضغط على ايقونة “سداد” واتبع خطوات الدفع.

قيمة غرامات المرور العامة الرقم الالماني

وضعت وزارة الداخلية العراقية لائحة تتضمن المخالفات المرورية والغرامة المستحقة لكلا منهم، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز المخالفات وقيمة الغرامات :