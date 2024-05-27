تنزيل تردد قناة توم وجيري أطفال الجديد 2024 على الأقمار الصناعية بجودة هائلة

يرغب العديد من الأشخاص في استقبال التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري أطفال، حيث إن هذه القناة تقدم تجربة أكثر تميزًا في عالم الأطفال، نظرًا لكونها تقوم على إذاعة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل، ما بين برامج وأفلام كرتونية، بالإضافة إلى محتويات أخرى تتناسب مع كافة الأطفال، ويمكنك العمل على استقبال التردد الخاص بالقناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تنزيل قناة توم وجيري أطفال الجديد

لكي تقوم بإستقبال التردد الجديد لقناة توم وجيري، والعمل على مشاهدة كل ما هو جديد في عالم الطفل والكرتون، يُرجى إتباع الأتي:-

القمر الصناعي لقناة توم وجيري يكون النايل سات.

التردد الخاص بالقناة فهو 11354.

استقطاب قناة توم وجيري يكون عمودي.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصويب الخطأ: ⅚.

استقبل قناة توم وجيري أطفال 2024 العرب سات

أما عن المعلومات الخاصة بقناة توم وجيري، والعمل على استقبال القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها العرب سات، مما تعمل على عرض المحتوى بدون أي فواصل إعلانية، وفقًا للأتي:-

أن تستقبل قناة توم وجيري أطفال الجديد على قمر صناعي عرب سات.

التردد الخاص بقناة توم وجيري أطفال فهو 11315.

معامل الترميز لقناة توم وجيري فهو 27500.

استقطاب قناة توم وجيري أطفال فهو أفقي.

تصحيح الخطأ: 6/5.

خطوات استقبال قناة توم وجيري

وهناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية التي من بينها العرب سات والنايل سات، وفقًا للأتي:-