ظهرت رسميًا.. نتائج الصف السادس الابتدائي فى العراق الدور الأول 2024 البصرة عبر موقع نتائجنا

نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظة البصرة للدورة الأولى لعام 2024، فى العراق لم تصدر بعد من قبل المديرية العامة لتربية البصرة، بالنسبة للمحافظات الأخرى في العراق، تم إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي للدورة الأولى لعام 2024 في كل من محافظات الرصافة الأولى والكرخ الأولى والكرخ الثانية. أما نتائج محافظة البصرة فلم يتم الإعلان عنها حتى الآن، و بمجرد إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظة البصرة للدورة الأولى لعام 2024، سيتم نشر رابط للاستعلام عن النتائج على موقع وزارة التربية العراقية أو الموقع التابع لها والمعروف باسم “نتائجنا”.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 البصرة:

من خلال الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية العراقية تستطيع الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً، يجب زيارة موقع “نتائجنا“.

تحديد “نتائج السادس الابتدائي دور أول 2024”. يتم البحث عن محافظة البصرة.

النقر على زر التنزيل المتاح أمام اسم تلك المحافظة.

سيتم الوصول إلى كشوفات أسماء المدارس المختلفة في محافظة البصرة بعد رفع النتائج على موقع Google Drive.

البحث عن اسم المدرسة التي يتابع فيها الطالب، ثم تحميل الكشوفات بصيغة PDF لذلك المدرسة.

يتم البحث عن اسم الطالب ضمن الكشوفات

نتائج الصف السادس الابتدائي البصرة:

في الآونة الأخيرة، تم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي في العديد من محافظات العراق. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج بقية المحافظات في الساعات القادمة، تم رفع النتائج المعلنة على موقع وزارة التربية العراقية وموقع “نتائجنا“، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها، ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المحافظات التي لم تعلن عن نتائجها بعد.

نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

أعلنت وزارة التربية العراقية منذ قليل أنه تم الانتهاء من تجهيز نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظة البصرة، وجارى الان العمل على إعلان النتائج، واعتمادها رسميًا، ورفعها على موقع وزارة التربية العراقية رابط نتائجنا الإلكتروني، من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام من قبل طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي عن نتائجهم.

نتائج الصف السادس الابتدائي فى العراق :

أكدت وزارة التربية العراقية أنه سيتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظات، البصرة، وكربلاء وكركوك والسليمانية ودهوك خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك عبر موقع نتائجنا الإلكتروني الرسمي للوزارة، مشيرا الى أنه تم الإعلان خلال الساعات الماضية عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق لمحافظات الرصافة الثانية والثالثة، بالإضافة إلى كربلاء والعديد من المحافظات الاخرى.