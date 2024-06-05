هي دي الاخبار التمام .. خطوات التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة هو برنامج دعم نقدي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي في مصر بهدف تقديم مساعدات مالية للفئات الأكثر احتياجا مثل الأسر الفقيرة كبار السن والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة التي تمنعهم من العمل حيث انه يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية في المجتمع.

كيفية التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة

لتقديم طلب للحصول على المعاش يجب على المتقدم توفير المستندات التالية:

صور بطاقات الرقم القومي سارية لجميع أفراد الأسرة البالغين (18 سنة فأكثر).

نسخة من قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادات الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة (لمن هم أقل من 18 سنة).

نسخة من بطاقة التموين المميكنة إذا كانت متوفرة.

إيصال كهرباء أو مياه حديث (لا يزيد عن 3 شهور).

شهادة طبية رسمية توضح درجة الإعاقة (للحالات المرضية المزمنة) تبدأ من 50% أو أكثر.

صورة حكم الطلاق (للمطلقات).

صورة شهادة وفاة الزوج (للأرامل).

تقرير طبي من التأهيل يوضح نسبة العجز (للمعاقين).

صور شهادات وفاة الأب والأم (للأيتام) وشهادات الميلاد.

شهادة من إدارة الدار توضح حالة المُقيم (للمقيمين في دور الرعاية).

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة