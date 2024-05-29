الــراتب بيعدي الـ 8 بواكي غير الحوافز.. وظائف بمرتبات عالية في كثر من 13 محافظة وفقا لشروط من وزارة العمل

من جانبها أعلنت وزارة العمل في مصر عن توفر وظائف بمرتبات عالية، داخل وخارج البلاد، حيث تم الإعلان عن توفر عدد من فرص العمل في دولة اليونان للموسم الزراعي هناك، كما تم الإعلان عن توفر عدد من فرص العمل داخل المملكة العربية السعودية وهي تتعلق بالمجال الطبي، تتميز كل هذه الوظائف برواتب عالية ومجزية ولذلك يحرص عدد كبير من الشباب على التسجيل فيها والحصول عليها.

وظائف بمرتبات عالية

أعلنت وزارة العمل في مصر عن توفر عدد من فرص العمل في المملكة العربية السعودية في المجال الطبي وتتمتع بأنها وظائف بمرتبات عالية، وإليكم أهم المعلومات التي تدور حول هذه الوظائف والتي تتمثل في التالي:

في إعلان منفصل تم الإعلان عن توفر فرصة عمل لطبيبة أمراض جلدية وتجميل وطبيبة تقويم أسنان في المملكة العربية السعودية من الجنسية المصرية.

حيث يشترط في الراغبات في الالتحاق في الوظيفة أن تكون حاصلة على درجة الماجستير من سنتين بحد أدنى.

كما يشترط أن لا يقل سن المتقدمة عن 47 عام، وأن يقبل العمل مع الجنسين.

يبدأ راتب العمل من 1800 ريال سعودي وهو ما يساوي حوالي 227 ألف جنيه مصري.

كما أن هناك عمولات على الدخل وتتحمل جهة العمل وسائل النقل والمواصلات وغيرها.

العمالة الموسمية في اليونان

تتلقى وزارة العمل من دولة اليونان طلب عمالة موسمية للعمل في مجال الزراعة وهذا يكون بشكل سنوي، وهي وظائف بمرتبات عالية ويمكن التسجيل على هذه الوظيفة من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة العمل في مصر على الإنترنت.

قم بالتسجيل في قاعدة بيانات الوزارة.

الضغط على مربع حجز موعد للعمال الموسمية في الاتحاد الأوروبي.

كتابة بيانات المتقدم.

طباعة ايصال الحجز.

إحضار كافة المستندات المطلوبة في المقابلة.

وظائف شركة المراعي في الإمارات

قامت شركة المراعي في الإمارات بالإعلان عن توافر وظائف بمرتبات عالية للشباب من حملة البكالوريوس والثانوية والدبلوم، تبدأ هذه الرواتب من 23,500 درهم على أن تتوافر لديهم الشروط التالية:

أن يكون لدى المتقدم خبرة في مبيعات الشحن لا تقل عن عامين.

كما يشترط أن يكون لديه رخصة قيادة.

أن يكون لديه خبرة في المبيعات لا تقل عن خمس سنوات.

أن يكون حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس.

يكون سن المتقدم من 18 ل 40 سنة.

أن يكون لديه الخبرة بسوق البروتين والبروتين المعالج.

وظائف خالية في جهاز رعاية تشغيل الشباب بالجيزة

بالإضافة إلى الوظائف السابقة تم الإعلان أيضا عن وظائف بمرتبات عالية للحاصلين على الدبلوم في جهاز تشغيل الشباب، مع توفير تأمين طبي واجتماعي، هذه الوظائف كالآتي: