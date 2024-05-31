استعلم الآن ..بالرقم القومي استعلم عن شكاوي تكافل وكرامة 2024

برنامج تكافل وكرامة هو مبادرة من وزارة التضامن الاجتماعي المصرية تهدف إلى تقديم الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة والمحتاجة وكذلك للأفراد الذين يعانون من إعاقات دائمة أو مؤقتة تمنعهم من العمل حيث أن هذا البرنامج يشمل فئات متعددة من المجتمع مثل كبار السن والأسر التي تعول أطفالا في مراحل التعليم المختلفة والأيتام وأصحاب الأمراض المزمنة.

الاستعلام عن شكاوي تكافل وكرامة 2024

للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح المتصفح وانتقل إلى بوابة وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط اضغط هنا .

ادخل الرقم القومي الخاص بالشخص المستفيد بشكل صحيح في الأيقونة المخصصة لذلك.

من القائمة الرئيسية يتم اختيارمعاش تكافل وكرامة.

في خانة الاسم أدخل اسم الشخص المستفيد بشكل رباعي كما هو موجود في البطاقة الشخصية.

حدد الشهر الحالي الخاص بالصرف من القائمة الموجودة أمامك.

سيطلب الموقع إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستفيد.

بعد إدخال جميع المعلومات اضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام.

انتظر حتى يتم تحميل البيانات وبعد ذلك ستظهر كافة التفاصيل الخاصة بالمعاش.

أوراق التقديم لمعاش تكافل وكرامة 2024

للتقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة لعام 2024 يجب توفير الأوراق والمستندات التالية: