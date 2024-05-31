شغلك حلو وقبض معدي ال 10,500 ومكتب وبيه.. وظائف وزارة العمل بتاريخ اليوم ( مطلوب في اكثر من 16 محافظة ) بتلك الشروط

لقد تم الإعلان عن وظائف وزارة العمل تلك الوظائف التي ينتظرها جميع الشباب الراغبين في الحصول على وظيفة مرموقة تساعدهم في استيفاء كافة احتياجاتهم الحياتية، بالإضافة إلى أن وزارة العمل المصرية أعلنت عن استقبال طلبات من 45 شركة خاصة في 9 محافظات مختلفة، حيث أعلنت هذه الشركات عن وجود 2,772 وظيفة شاغرة حاليا في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، لذلك قررنا أن نضع لكم التفاصيل الخاصة بوظائف وزارة العمل.

وظائف وزارة العمل

عادة ما نجد أن الساحة البحثية تمتلئ بالبحث عن الوظائف الخالية كل يوم، حيث إن هناك قطاع كبير من الشباب يرغبون في الحصول على وظيفة مرموقة تساعدهم في حياتهم وكذلك تكون مصدر رزق وتفتح لهم باب الزواج وخاصة للشباب العزاب، لذلك وجدنا أن وزارة العمل قد أعلنت عن مجموعة من وظائف وزارة العمل حتى تقدم لهؤلاء الشباب يد العون، علما بأن التخصصات المطلوبة هي:

مسئولو ائتمان.

مديرو صيانة.

مدخلو بيانات.

موظفو استقبال.

مسئولو معمل.

أخصائيو تخطيط.

محاسبون.

بائعين.

مشرفو خطوط إنتاج.

منسقون ميدانيون.

أخصائيو تمويل.

أعضاء فريق.

مهندسون في مجالات الكهرباء، الميكانيكا، الإنتاج، الجودة، والكيمياء.

موظفو سكرتارية وإدارة.

أمناء مخازن.

سائقون برخص القيادة الأولى، الثانية، والثالثة.

مندوبو مبيعات.

مراقبو جودة.

فنيون في جميع التخصصات.

مشرفو إنتاج.

أفراد أمن.

عمال خياطة.

عمال إنتاج.

عمال نظافة.

وتخصصات أخرى متنوعة.

أماكن الوظائف الخالية للشباب

إن هذه الوظائف المتاحة للشباب تقدم رواتب تنافسية تحدد بناء على المقابلة الشخصية وتتوافق مع الحد الأدنى للأجور، إلى جانب أن أكثر ما يميز وظائف وزارة العمل هي توفير التأمين الصحي والاجتماعي، بالإضافة إلى أن الرواتب تتراوح ما بين 3,600 جنيه وصولا إلى 7,000 جنيه مع الأخذ في الاعتبار سنوات الخبرة.

أما إذا كنت ترغب عزيزي القارئ في التقدم لهذه الوظائف فعليك سرعة التقديم كونها متاحة خلال شهر مايو الجاري وكذلك شهر يونيو المقبل، من خلال الطرق التالية:

مكتب التشغيل بمقر وزارة العمل بمدينة نصر.

مديريات العمل في المحافظات.

الاتصال بالشركات عبر الأرقام والعناوين المذكورة في البيان.

أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

وظائف وزارة العمل باليونان

وعلى صعيد متصل فقد تم الاعلان عن وظائف وزارة العمل باليونان، حيث تعتزم أثينا استقدام الشباب المصريين للعمل في مجال الزراعة، وذلك بسبب نقص العمالة في شرق أوروبا، وقد تم التأكيد من قبل وزير العمل حسن شحاته على ضرورة التقديم في هذه الوظائف مؤكدا أن طريقة التقديم فيها مجانا وليست بوسطاء، ويتم التقديم فيها بشكل مباشر من الوزارة، عن طريق التسجيل على قاعدة البيانات الخاصة الوزارة وحجز موعد المقابلة.