إعلان 2 مترجمة ح 162.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 162 الجزء 5 على ATV والفجر الجزائرية ومترجم عبر قصة عشق

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 162 التي يترقب طرح ملايين الأشخاص، حيث يعد مسلسل قيامة عثمان واحد من أهم وأشهر الأعمال التركية التي تتمتع بشهرة وصدى واسع في جميع بلاد العالم، المؤسس عثمان حقق الشهرة الكبيرة التي جعلته يتصدر بحث اسبوعي مع اقتراب عرض كل حلقة جديدة،

يحظى المسلسل على إعجاب الكبير والصغير لأن تفاصيل هذا العمل مميزة لأنها تروي الملحمة التاريخية وهذا ما يجعل الجمهور يستفيد بقدر كبير من المعلومات التاريخية التي ينتفع بها مع مرور الوقت، هناك عصور قديمة ودول متعددة وتعتبر الدولة العثمانية من أهم الدول التي خاضت صراعات وحروب أمام الصليبيين والبيزنطيين والمغول، وكان النصر حليفا دائماً لقوة ملوكها، اليوم ننشر لكم عبر التقرير التالي مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 162.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 162

يعتبر العرض الأول للمسلسل التركي قيامة عثمان كان في سنة 2019 وجاء عرضه في السنة التالية من انتهاء قيامة ارطغرل لأن القصص تعتبر متعلقة ببعضها البعض وتتحدث عن نفس الدولة مع اختلاف الملوك، ويعتبر مسلسل قيامة عثمان من نفس إنتاج قيامة ارطغرل مع اختلاف شخصيات وأبطال العمل، نجح المسلسل أن يكون لديه قاعدة جماهيرية كبيرة وفاق نجاح مسلسل أرطغرل،

في الحلقات السابقة خاض الغازي عثمان فتوحات جديدة بعد ترتيب وتجهيز جيشه لتحقيق النصر واستطاع تحقيق ما يريده ويسعى في الحلقات القادمة أن يحقق النصر ويقضي على حاكم بورصة للحصول عليها لتكون قطة من الدولة العثمانية لتوسيع الدائرة لتأسيس دولة قوية من جميع الجهات.

موعد الجزء 5 من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162

من المقرر أن يعرض مسلسل قيامة عثمان بعد عدة أيام الأربعاء 29 من مايو 2024 على ATV التركية وتوقيت العرض الحصري الأول الساعة 9 مساءً بتوقيت تركيا، ويوم الخميس الساعة 1 صباحاً يعرض مسلسل قيامة عثمان على موقع قصة عشق حلقة كاملة ومترجمة، و يتم العرض على شاشة الفجر الجزائرية يوم الخميس 30 مايو 2024 في الساعة 11 مساءً والجمعة الساعة 2 ظهراً.

تردد قناة ATV التركية الجديد 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة ATV التركية عرب سات

التردد: 12692.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان