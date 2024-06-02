اشتري تلفون رايق للناس الرايقة..تعرف على مواصفات هاتف Honor X7b وحش الفئة المتوسطة

في هذا العصر الحديث الذي يتسم والتقنية والابتكار حيث تعتبر الهواتف الذكية جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية ومن بين العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية تبرز Honor باعتبارها واحدة من اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال وفي هذا السياق يأتي هاتف Honor X7b كإضافة جديدة إلى مجموعة هواتف Honor مما يثير فضول العديد من الأشخاص حول مواصفاته ومميزاته وسعره المتوقع كما تسعى شركة Honor دائمًا لتقديم الهواتف الذكية ذات الأداء العالي والتصميم الأنيق بأسعار معقولة تابعونا لمعرفة التفاصيل.

مواصفات هاتف Honor X7b

يأتي هاتف Honor X7b بمعالج Snapdragon 680 4G القوي والموثوق الذي يوفر أداء ممتازا للهاتف.

تمتلك الكاميرا الخلفية دقة 108 ميجابكسل مما يضمن صور واضحة وجميلة بالإضافة إلى ذلك يحتوي الهاتف على كاميرتين إضافيتين بدقة 5 ميجابكسل و 2 ميجابكسل لتعزيز إمكانيات التصوير.

يتوفر الهاتف بخيارات تخزين تبلغ 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، مما يسمح بتخزين الكثير من الصور والملفات. كما أنه يمتلك ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت لتحسين أداء التطبيقات والألعاب.

تأتي الشاشة بتقنية IPS LCD بمقاس 6.8 بوصة ودقة عالية تبلغ 2412 x 1080 بكسل مع معدل تحديث 90 هرتز لتجربة مشاهدة سلسلة وواقعية.

تمتاز البطارية بسعة 6000 مللي أمبير مما يضمن يوما كاملا من الاستخدام دون الحاجة للشحن وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 35 واط للشحن السريع والفعال.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 الذي يوفر أحدث التحديثات والميزات لتجربة استخدام سلسة وممتعة.

يدعم الهاتف العديد من شبكات الاتصال حتى الجيل الرابع مما يضمن توافر الاتصال السريع والموثوق في أي مكان.

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