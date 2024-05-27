“كشوف pdf” الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تهتم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالاعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2024 وتأتي هذه الحملة كجزء من جهود الحكومة العراقية لدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار وتهدف الحملة إلى تقديم الدعم اللازم للمواطنين الأكثر حاجة، وتتضمن عدة مراحل وشروط لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين

يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعبة من خلال اتباع خطوات بسيطة عبر منصة “مظلتي”:

يمكن الوصول إلى المنصة من خلال الرابط المخصص على الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

يتطلب الدخول إلى المنصة تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

بعد تسجيل الدخول، يتم اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

من القائمة المتاحة، يتم اختيار خدمة الرعاية الاجتماعية.

يجب إدخال رقم الدفعة الخاصة بالمتقدم.

يتم تحديد المحافظة التي يقيم فيها المتقدم.

بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة، يتم الضغط على خيار “استعلام”.

بمجرد إتمام هذه الخطوات، يجب الانتظار لبضع دقائق حتى تظهر النتائج.

شروط التقديم للرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للحصول على الدعم، وتشمل:

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية. يجب أن يتراوح عمر المتقدمين من الرجال بين 16 و60 عامًا، ومن السيدات بين 15 و55 عامًا. يجب أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة كاملة على أراضي الدولة العراقية. يجب ألا يمتلك المتقدم أي عقار أو أملاك باسمه.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الحكومة على تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة. تعتبر هذه الحملة خطوة مهمة في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.