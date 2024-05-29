“800 شدة في دقيقة”.. احصل على أقوى رموز استرداد شدات ببجي موبايل PUBG UC واكتسح خصومك بكل سهولة

يمكنك الحصول على اقوى رموز استرداد ببجي بكل سهولة من خلال متابعتك للفقرات المقبلة، حيث يرغب الكثير من مستخدمين لعبة ببجي ومحترفين اللعب بها التعرف على كافة الأكواد المضافة حديثا بهدف تجربتها داخل اللعبة والحصول على مميزات إضافية مثل التخفي من العدو والحصول على أسلحة وذخائر لانهائية كل ذلك يمكنك الحصول عليه من خلال معرفة الأكواد الحديثة التي تم طرحها منذ فترة قصيرة، ولمعرفة أهم الأكواد تابع الفقرات القادمة.

أقوى رموز استرداد شدات ببجي موبايل

يستطيع كل مستخدم إضافة رموز استرداد شدات ببجي، حيث لا تقتصر على الأكواد على مستوى محدد بل نجد أن الأكواد متاحة لكافة المستويات، وفي النقاط التالية نوافيكم أحدث الأكواد:

BBVNZBZ4M9.

NEHZBZ9VX.

BCAHZBIZ88B.

BBKVZBZ6FW.

BBKRZBZBF9

BAPPZBZXF5.

DOCHEID.

DKJU5LMBPY.

EKJONARKJO.

BBKTZEZET8.

UCBYSD800..

UCBYSD1900.

UCBYSD8100 – 8100 UC.

BIFPZBZKBE.

BAPPZBZXF8.

LEVKIN1QPCZ.

UCBYSD800 – 800 UC

BMTGZBZBKQ.

S78FTU2XJ.

MEZARCIEID.

.DKJU8LMBPY.

BBVNZBZ8M10.

BAPPZBZXF5

كيفية استبدال رموز شدات ببجي

لكي تتمكن من معرفة واستبدال رموز استرداد شدات ببجي، يجب عليك اتباع بعض الخطوات الهامة التي تتيح لك الحصول على عدد كبير من الرموز التي يحلم بها الجميع، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

زيارة المنصة الإلكترونية للعبة ببجي.

تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات الخاصة بك، والتي تشمل اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على زر “التحقق” (verify) للانتقال إلى الصفحة الرئيسية للموقع.

الضغط على أيقونة “استرداد” (redeem).

اختيار عدد الرموز التي ترغب في استردادها.

سيتم تحويل الرموز المختارة إلى حسابك داخل لعبة ببجي.

طرق شحن شدات ببجي وكيفية الاستفادة من الأكواد

بعد أن وضحنا لكم أحدث أكواد ببجي يستطيع كل مستخدم إضافة الكود إلى حسابه داخل اللعبة، وذلك من خلال فتح اللعبة ومن ثم تسجيل الدخول إلى الحساب، بعد ذلك تنتقل إلى صفحة الإعدادات الموجودة في يمين الصفحة بالأسفل، تقوم بالنقر على إضافة كود ومن ثم وضع الكود الذي ترغب به، أما بالنسبة إلى شحن شدات ببجي بطريقة آمنة تستطيع اتباع الآتي: