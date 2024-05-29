“هتخلي الجيران يتجننوا من ريحتها الشهية” .. للمبتدئين أسهل طريقة لعمل المكرونة بالبشاميل

تُعتبر المكرونة بالبشاميل واحدة من أشهى الأطباق العربية، وتتميز بطعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها، مما يجعلها اختيارا مثاليًا لتناول وجبة شهية على مائدة العائلة، ويُعتقد أن أصول المكرونة بالبشاميل تعود إلى إيطاليا، حيث كانت تُحضّر بصلصة البيشاميل البيضاء، ثم انتقلت إلى بلاد الشام ومصر، حيث أُضيفت إليها لمسات محلية مميزة، مثل اللحم المفروم والدجاج وبعض أنواع الخضروات، لذلك، سأشاركك الآن طريقة تحضير مكرونة البشاميل بشكل مبسط.

مكونات تحضير مكرونة البشاميل

المكونات

500 غرام من المكرونة (تستخدم أي نوع من المكرونة حسب الرغبة).

3 ملاعق كبيرة زبدة.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

3 كوب حليب.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

1/2 كوب جبن موزاريلا مبشور.

1/2 كوب جبن بارميزان مبشور.

ملعقة صغيرة مسحوق الثوم (اختياري).

ملعقة صغيرة بهارات إيطالية (اختياري).

لحم مفروم أو دجاج مطهو مسبقاً (اختياري).

خضروات مقطعة إلى قطع صغيرة مطهوة مسبقاً مثل الجزر والبازلاء والفلفل الأحمر (اختياري).

كيفية إعداد المكرونة بالبشاميل

بعد تجهيز المكونات السابقة بالمقادير الصحيحة، اتبعي الخطوات التالية لتحضيرها بطريقة صحيحة.