“جوجل درايف mlazemna ✅👇“ نتائج السادس ابتدائي الصف السادس عموم محافظات العراق pdf

بعد ظهور نتيجة الصف السادس في عدد من المحافظات ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن نتائج السادس ابتدائي كركوك ووفقا لما نقلته بعض المصادر أن النتيجة لم تظهر حتى الوقت الحالي وأن عملية التصحيح مازالت مستمرة ولكن من المقرر الإعلان عنها في الساعات القليلة القادمة، ويمكن لجميع الطلاب في مختلف المدارس الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وذلك ما سوف نتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا.

نتائج السادس ابتدائي الصف السادس

الجدير بالذكر أن الصف السادس ابتدائي الدور الاول انتهوا من أداء اختباراتهم يوم 19 من أيار وتم البدء في عمليات التصحيح ورصد الدرجات على الفور ولكن لم يتم الإنتهاء منها حتى الآن والسبب هي أن الجهات التعليمية تعمل نحو إعطاء كل طالب حقه ووفقا لما أوضحته وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة، ويمكنك أيضا الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي كركوك

أطلقت وزارة التربية والتعليم رابط يساعد الطلاب في الاطلاع على نتائجهم وهذا بعد أن يقوموا باتباع مجموعة من الخطوات وهي: