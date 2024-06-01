طريقة عمل بلح الشام في المنزل بالمقادير السليمة

يعتبر بلح الشام من الحلويات الشرقية الهامة وجودها في المناسبات والأعياد خصيصاً، حيث يعتبر بلح الشام من أشهر أنواع الحلويات المشهورة بالدول العربية وبلاد الشام والتي تفضلها الكثير من الأسر، وذلك لطعمها المميز وسهولة تحضيرها في المنزل، حيث أنها عبارة عن حلوي ومبللة في الشربات تشبه الزلابيا والبغاشة، ولذلك فقد نقدم لكم طريقة التحضير في المنزل بالمكونات الأصلية لتشبه الجاهزة تماماً دون اختلاف.

طريقة بلح الشام

من النادر أن تجد شخصا لا يحب بلح الشام؛ لذا سنقدم طريقة سهلة وسريعة لإعداده ونبدأها بالمقادير الأتية:

دقيق كوب ونصف.

ماء كوب ونصف.

سكر.

3 بيضات.

زيت.

رشة ملح.

فانيليا.

كوب من الشربات.

طريقة عمل بلح الشام

يتم تحضير بلح الشام في المنزل بكل سهولة، حيث تتلخص خطوات التحضير في الأتي: