طريقة عمل بلح الشام في المنزل بالمقادير السليمة

يعتبر بلح الشام من الحلويات الشرقية الهامة وجودها في المناسبات والأعياد خصيصاً، حيث يعتبر بلح الشام من أشهر أنواع الحلويات المشهورة بالدول العربية وبلاد الشام والتي تفضلها الكثير من الأسر، وذلك لطعمها المميز وسهولة تحضيرها في المنزل، حيث أنها عبارة عن حلوي ومبللة في الشربات تشبه الزلابيا والبغاشة، ولذلك فقد نقدم لكم طريقة التحضير في المنزل بالمكونات الأصلية لتشبه الجاهزة تماماً دون اختلاف.
طريقة بلح الشام
من النادر أن تجد شخصا لا يحب بلح الشام؛ لذا سنقدم طريقة سهلة وسريعة لإعداده ونبدأها بالمقادير الأتية:
- دقيق كوب ونصف.
- ماء كوب ونصف.
- سكر.
- 3 بيضات.
- زيت.
- رشة ملح.
- فانيليا.
- كوب من الشربات.
طريقة عمل بلح الشام
يتم تحضير بلح الشام في المنزل بكل سهولة، حيث تتلخص خطوات التحضير في الأتي:
- في وعاء على النار سنضع الماء وملعقة من السكر ورشة ملح وملعقتين كبيرتين من الزيت وعند وصول المكونات لمرحلة الغليان، نضيف كوب ونصف دقيق و نهدئ النار ونقلب حتى تتماسك العجينة.
- اتركي العجينة تبرد ثم اعجنيها مرة أخرى لمدة دقيقة وأضيفي بيضة ورشة فانيليا وقومي بعجنها ثم نضيف بيضة أخرى ونعجنها ثم نضيف آخر بيضة ونقوم بعجنها أيضا.
- شكلي بلح الشام وضعيه في زيت بارد وبعدها قومي بتسويته على نار متوسطة حتى تصلي إلى اللون الذهبي الفاتح واخرجيه من الزيت قليلا، ثم قومي بوضعه في الزيت مرة أخرى ليكمل تسويته حتى تحصلي على القرمشة المطلوبة بعدها ضعيه في الشربات.
- قومي بتقديمه.