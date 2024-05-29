أفضل 6 مدارس بعد الإعدادية غير الثانوي ليها مستقبل ممتاز وهيدخلوا منها الكلية.. مش لازم تدخل عيالك الثانوي

مدارس بعد الإعدادية غير الثانوي يبحث عنها جميع طلاب الإعدادية الآن، خاصة بعد الانتهاء من فترة الامتحانات، حيث قد يرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في عدم التقديم في الثانوية العامة نظرًا لصعوبة المناهج الخاصة بها ويرغبون في البحث عن مدارس بديلة يمكن الالتحاق بالعمل بعد التخرج منها بدل من الذهاب للجامعة، وسوف نتعرف على تلك المدارس في التالي.

مدارس بعد الإعدادية غير الثانوي

توجد العديد من المدارس التي يمكن التسجيل بها بعد الحصول على شهادة الإعدادية، وأهم تلك المدارس كما التالي:

مدرسة توشيبا العربي وتعد من أهم بدائل الثانوية العامة، وتستغرق مدة الدراسة بها نحو ثلاث سنوات فقط، وتمنح للطالب سعادة دبلوم فني صناعي معتمدة دوليًا.

مدرسة الضبعة النووية وهي من أهم المدارس التي تشغل اهتمام كبير من جانب جميع الطلاب ويرغبون في الالتحاق بها، حيث تتيح للطلاب الإقامة الداخلية طول مدة الدراس، وهي تحرص على إلحاق الطالب بإحدى البعثات الخاصة بفريق العمل في المفاعل النووي، ويمكن للخريج من هذه المدرسة الالتحاق بالعمل بشكل مباشر في المفاعل أو الالتحاق بكلية الهندسة لإكمال دراسته.

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية وتوجد فروع منها في القاهرة والإسكندرية، وتحتوي على أربعة أقسام وهي الهندسة والكهرباء والاتصالات والشبكات، ويحصل الخريج إلى شهادة دبلوم في الهندسة والحاسبات والمعلومات.

مدارس بديلة للثانوية العامة

توجد مجموعة من المدارس التكنولوجيا التطبيقية التي يمكن التحاق الطالب بها بعد الإعدادية، وهي كالآتي: