خد بالك يا معلم علشان دي شروط امتحانات الثانوية العامة الجديدة 2024 واللي هيخالف هيندم

شروط امتحانات الثانوية العامة الجديدة يبحث عنها جميع الطلبة والطالبات في الدولة، حيث يفصلنا وقت قصير على بدء اختبارات الترم الثاني للثانوية العامة، وتحرص وزارة التعليم والتعليم الفني المصرية على تحديد مجموعة من الضوابط من تحل ضمان سير الاختبارات وفقًا لما هو محدد لها، وسوف نتعرف على الشروط وموعد الامتحانات في التالي.

شروط امتحانات الثانوية العامة الجديدة

وضعت وزارة التعليم والتعليم الفني المصرية مجموعة من الشروط والضوابط في امتحانات الثانوية العامة، وهي كالآتي:

يجب على الطالب استلام أي نموذج من النماذج الأربعة الخاصة بالامتحانات.

يلزم كتابة رقم النموذج من دراسة الأسئلة إلى ورقة البابل شيت.

يجب على الطلاب التأكد من عدد الأسئلة وصفحات الامتحان قبل البدء في الإجابة على الأسئلة.

ضرورة أن يقوم الطالب بالإجابة على الأسئلة الاختيارية من خلال التظليل للدائرة الخاص بالإجابة الصحيحة بالقلم، ويحذر تظليل أكثر من إجابة في الأسئلة الاختيارية وإلا لم يتم حساب الدرجة الخاصة بالسؤال.

الأسئلة النقابية يكون هناك ورقة مخصصة لها غير البابل شيت.

جدول موعد امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم والتعليم الفني المصرية أنه سوف تبدأ امتحانات الثانوية العامة من يوم الاثنين الموافق 10 يونيو، ويتمثل الجدول في التالي: