“اعرف نتيجتك حالًا” .. رابط نتيجة 1و2و3 إعدادي 2024 بواسطة موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس

سيتم في الأيام القادمة بيان الموقع الإلكتروني الذي يشمل نتائج الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي لعام 2024، حيث تتم هذه العملية بعد انتهاء الاختبارات النهائية لتلك العام وتصحيح أوراق الامتحانات لكافة الطلاب وتسجيل الدرجات، كما يتم الإعلان عن النتائج من خلال منصة الوزارة الإلكترونية أو عن طريق مستندات مكتوبة يتم إرفاقها إلى المدارس والجهات التعليمية.

رابط نتيجة 1و2و3 إعدادي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من امتحانات الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي لعام 2024، وستكون الامتحانات في الفصل الدراسي الثاني وستستمر لمدة 7 أيام متتالية بداية من 8 من شهر مايو، حيث تعلن النتائج النهائية للصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي في كافة المحافظات بعد انتهاء الاختبارات على الفور، ويمكن الحصول على النتيجة من هنا.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي بالرقم القومي

بعد أن تمت مناقشتها بين أعضاء وزارة التربية والتعليم في مصر، تم الموافقة على إنشاء موقع خاص يسمى بوابة للإعلان عن النتائج النهائية للصف الأول والثاني والثالث الإعدادي إذا كنت تريد معرفة النتائج، يجب عليك قراءة السطور التالية واتباع ما يلي: