هسه تترفع ✅|.. LINK رابط موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي الرصافة 2 بعد قليل كشوفات PDF بالاسم ورقم المقعد

علاء محمد تاريخ النشر
هسه تترفع ✅|.. LINK رابط موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي الرصافة 2 بعد قليل كشوفات PDF بالاسم ورقم المقعد
رابط موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي

رابط موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي يتزايد عنه البحث من جانب جميع الطلاب، خاصة بعد الانتهاء من جميع الاختبارات الخاصة بالسادس الابتدائي خلال الفترة الماضية، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية أنه تم اعتماد النتائج من قبل الجهات المختصة وإعلانها في بعض المحافظات دون الأخرى، حيث يتم الانتهاء من رصد الدرجات ومراجعتها في باقي المحافظات التي لم تعلن عن النتيجة، ولمعرفة رابط الاستعلام عن النتيجة تابعونا في التالي.

رابط موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي

أتاحت وزارة التربية العراقية الاستعلام عن النتيجة عبر موقع نتائجنا، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

رابط موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي
رابط موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي
  • الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني الرسمي.
  • كتابة الاسم وكلمة المرور من أجل الدخول إلى التوقع.
  • اختيار المحافظة التابع لها الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.
  • تحديد نتيجة السادس الابتدائي.
  • اختيار العام الدراسي وتحديد الدور الأول.
  • إدخال كافة البيانات المتعلقة بالطالب.
  • النقر على أيقونة الاستعلام عن النتيجة.
  • سيظهر لك كافة البيانات الخاصة بالنتيجة.

نتائج السادس الابتدائي

نتائج السادس الابتدائي
نتائج السادس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية العراقية أنه تم إجراء اختبارات الدور الأول للصف السادس الابتدائي دون حدوث أي شكوى من الطلاب أو أولياء الأمور، حيث أشارت الوزارة أن الاختبارات جاءت في مستوى جميع الطلاب وليست معقدة أو وجود أسئلة خارج المناهج المقررة من وزارة التربية، ويذكر أن معدل النتائج في المحافظات التي أعلنت عن النتيجة جاءت مرتفعة، مثل الرصافة الأولى والكرخ وسوف تقوم باقي المحافظات الأخرى في دولة العراق بمجرد رفع النتيجة على موقع الوزارة بالإعلان الرسمي عنها، وذلك حتى يتيح لجميع الطلاب الاستعلام عنها.

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علاء محمد

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