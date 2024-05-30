ظبط الحساب بتاعك واللعبة هتبقى حلاوة..شفرات لعبة جاتا أونلاين GTA ONLINE 2024

شفرات لعبة جاتا أونلاين، يرغب الكثير من الأشخاص الذين يعشقون لعبة جاتا معرفة بعض من الإعدادات والشفرات الخاصة بها، مع العلم أن هذه اللعبة قم تم إصدارها منذ مدة طويلة وحتى الوقت الحالي لايزال اللاعبين وعشاقها يكتشفون العديد الأسرار الهامة والمزيد من الرسائل المخفية بداخلها، وفي مقالنا هذا سوف نوضح لكم بالتفصيل إعدادات وشفرات لعبة جاتا.
إعدادات وشفرات جاتا أونلاين
يتساءل بعض الأشخاص عن إعدادات وشفرات جاتا أونلاين، حيث يرغبون في معرفة الإعدادات الجديدة وأيضا الشفرات الخاصة بهذه اللعبة، وجاء الرد عليهم بتوضيح هذه الإعدادات كالتالي:
- إعداد ias، وهو يعد أول إعداد للعبة الذي يسمح لجميع اللاعبين سهولة أخذ صورة أمامية أثناء اللعب بالمشاهد التلفزيونية.
- أيضا هناك إعداد الذهاب للبحث عن الأشباح، حيث يسمح مطور اللعبة لجميع اللاعبين بالتواصل مع الأشباح والبحث عنهم.
- ارتداء الزي الخاص بالأشخاص الشهيرة في اللعبة، حيث أضحى بإمكان أي لاعب ان يقوم بتعديل الوجوه وان يختار الملابس التي ترتديها جميع الشخصيات الرئيسية الموجودة في اللعبة.
شفرات لعبة جاتا أونلاين
تعد شفرات لعبة جاتا من أكثر الأمور الهامة في اللعبة حيث تساعد جميع اللاعبين على تعزيز تجربتهم في اللعب والوصول إلى بعض المزايا المميزة، وهذه الشفرات تكون كالتالي:
- شفرة ASPIRAINE يتم استخدام هذه الشفرة لزيادة مستوى الصحة والدروع الخاصة بك.
- شفرة GETTHEREFAST يتم استخدام هذه الشفرة للحصول على سيارة سباق سريعة.
- شفرة LEAVEMEALONE يتم استخدام هذه الشفرة للمساهمة في تقليل مستوى البحث الذي يتم توجيهه إليك من جهة الشرطة.
- شفرة PLEASANTLYWARM هذه الشفرة يتم استخدامها لتغيير طقس اللعبة إلى مشمس دافيء.
- شفرة THUGSTOOLS تستخدم هذه الشفرة ليتم الحصول على مجموعة من الأسلحة الرئيسية والتي تتمثل في البنادق والسكاكين وأيضا القنابل اليدوية.