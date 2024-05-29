nilesat..تنزيل قناة توم وجيري الجديدة بالتردد الأصلي على النايل سات والعربسات

تنزيل قناة توم وجيري يتزايد البحث عنها من جميع الأشخاص الذين لديهم أطفال في المنزل، حيث تعد من أهم وأشهر القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، وتعمل على تقديم محتوى مميز يجذب جميع الأطفال الصغيرة، بالإضافة إلى كونها تعرض المسلسل الأشهر في العالم وهو توم وجيري المحبب إلى الجميع، وسوف نتعرف على تردد القناة وكيفية تحميله على الجهاز في التالي.

تنزيل قناة توم وجيري

يتم تغيير تردد قناة توم وجيري بشكل مستمر من إدارة القناة من أجل تحسين جودة البث، ولهذا يمكن لجميع الآباء والأمهات القيام بتنزيل القناة من خلال بيانات التردد على النايل سات في التالي:

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

يمكن تنزيل تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي العرب سات من خلال المعلومات الآتية:

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

خطوات تنزيل قناة توم وجيري

يستطيع الجميع تنزيل قناة توم وجيري على الأجهزة الخاصة بهم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر القائمة الموجود في جهاز الريموت.

الدخول إلى الإعدادات.

اختيار تنزيل قناة جديدة.

تحديد القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة عليه.

إدخال جميع بيانات التردد.

النقر على أيقونة البحث.

سوف يقوم الجهاز بالبحث عن القناة وتنزيلها، ويمكن الضغط على أيقونة حفظ التغييرات بعد الانتهاء من تحميل القناة.

مميزات قناة توم وجيري

تتميز قناة توم وجيري بالعديد من المميزات الرائعة جعلتها من أشهر قنوات الأطفال، وهي كالآتي: