قدم الأن …خطوات التقديم للحصول على سيارات المعاقين 2024 والشروط والوثائق المطلوبة

في ظل التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة تأتي مبادرة توفير سيارات المعاقين كواحدة من الخطوات الهامة لتعزيز استقلاليتهم وتحسين جودة حياتهم حيث تسعى هذه المبادرة إلى تمكين ذوي الإعاقة من التنقل بحرية وكرامة مما يسهل عليهم القيام بالأنشطة اليومية والمشاركة الفعالة في المجتمع وفي هذا السياق نستعرض الشروط الكاملة والخطوات التفصيلية اللازمة للحصول على سيارات المعاقين فى مصر لعام 2024. بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة وأهم الأماكن التي يمكن التقديم من خلالها.

الشروط الكاملة للحصول على سيارات المعاقين 2024

للحصول على سيارات المعاقين فى مصر لعام 2024 يجب على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط وتقديم بعض الوثائق المطلوبة وفيما يلي الشروط والخطوات والوثائق اللازمة:

يجب أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة حيث يتم تحديد ذلك بناء على تقييم من القومسيون الطبي.

يجب أن تؤثر الإعاقة على قدرة الشخص على الحركة، مما يستدعي استخدام سيارة مجهزة

يجب أن يكون المتقدم قد بلغ 18 عامًا كحد أدنى.

لا يوجد حد أقصى للسن بشرط القدرة على قيادة السيارة بشكل آمن.

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية صادرة من الإدارة العامة للمرور.

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يجب على المتقدم إجراء فحص طبي شامل في القومسيون الطبي لتأكيد نوع ودرجة الإعاقة ومدى حاجته لسيارة مجهزة.

الوثائق والأوراق المطلوبة للحصول على سيارات المعاقين 2024

شهادة طبية معتمدة من القومسيون الطبي تفيد بنوع ودرجة الإعاقة.

صورة من رخصة القيادة السارية.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة الميلاد.

إثبات إقامة مثل إيصال كهرباء أو مياه أو غاز باسم المتقدم.

عدد من الصور الشخصية حديثة للمتقدم.

خطوات التقديم