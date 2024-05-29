“الوزارة تجيب”.. كيف كيف أعرف أني مؤهل في حساب المواطن الدفعه ٧٩؟ لعام 1445

قام برنامج حساب المواطن بطرح نتائج الأهلية للدورة التاسعة والسبعين لشهر يونيو المرتقب لعام 2024، وأكدت الوزارة بالفعل على طرح راتب الدفعة الجديدة لشهر يونيو الموافق ذي الحجة ، بالإضافة إلى الرد على بعض الاستفسارات التي كان محتواها كيف اتاكد من أهلية حساب المواطن الدفعة 79 لعام 1445.

كيف أعرف أني مؤهل في حساب المواطن الدفعه ٧٩؟

ويظل السؤال الذي يشغل بال الكثير من المستفيدين من البرنامج وهو كيف أتأكد من أهلية حساب المواطن الدفعة 79 لعام 1445 وخطوات الأستعلام كالآتي:-

الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

تسجيل البيانات الخاصة بالمستعلم.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

النقر على كلمة التحقق.

ظاهرلي غير مؤهل في الأهلية لعدم تطابق العنوان الوطني برغم تطابق البيانات وين المشكلة؟

قام بعض المسجلين في برنامج حساب المواطن بطرح العديد من الأسئلة التي ظهرت لهم بعدم حصولهم على الأهلية على الرغم من تطابق البيانات، وجاءت الأجابة أن في حالة ظهور الإشعارات يجب علي المستعلم التوجه إلى الحساب للأعتراض على عدم الأهلية وإليك الخطوات:-

بعد الدخول على الصفحة الرئيسية للبرنامج تضغط على دراسة الأهلية.

الضغط على تقديم أعتراض بعد تحديث بياناتك.

موعد صرف حساب المواطن دفعة يونيو 2024

من المقرر نزول صرف راتب شهر يونيو في اليوم العاشر لعام 2024، وفي حالة توقف الصرف فيرجع ذلك بمزامنة يوم الصرف مع يوم عطلة رسمية فيتم وقتها تأخير أو تقديم الراتب يوم واحد لصرف الراتب للمستفيدين.