“تــم الــرفــع pdf ✅“ نتائج السادس ابتدائي 2024 الدور الأول كافة المحافظات موقع نتائجنا mlazemna

سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 اربيل وهي من الأشياء التي ازداد عليها البحث في الساعات القليلة السابقة وبالتحديد بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق بأنها سوف تظهر بعد قليل، كما قامت الوزارة أيضا بإطلاق الروابط التي يمكنك من خلالها الاطلاع على النتائج وهذا تسهيلا على الطالب بدلا من الخروج والذهاب إلى المدارس تجنبا للتكدس.

نتائج السادس الابتدائي 2024

أصبح الآن من السهل الاطلاع على نتائج الصف السادس ابتدائي بكل سهولة من المنزل بضغطة زر وهذا بعد أن يقوم الطالب باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى قم بزيارة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم. الخطوة الثانية سوف يظهر لك كود يرجى كتابته في الحقل المخصص له. الخطوة الثالثة قم بالتوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية ومنها اختار نتائج الطلاب. الخطوة الرابعة يتطلب منك تحديد الصف الدراسي. الخطوة الخامسة قم بكتابة اسم الطالب كامل بالإضافة إلى الرقم الامتحاني. آخر خطوة قم بالضغط على عرض النتيجة وسوف تحصل على نتيجتك. في حين عدم الظهور سوف يظهر لك قريبا.

استعلم عن نتائج السادس الابتدائي 2024 نتائجنا

يجب العلم أن منصة نتائجنا تابعة لوزارة التربية والتعليم ويمكنك من خلالها الاطلاع على نتائج الطلاب:

قم بالدخول على منصة نتائجنا من خلال متصفح الويب.