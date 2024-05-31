“مبـــروك النجــــاح ✅“ نتائج السادس الابتدائي محافظة البصرة وجميع محافظات العراق الدور الأول

من الأسئلة الشائعة في تلك الفترة هي موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي 2024 البصرة، حيث أن جميع الطلاب في جميع المحافظات انتهوا من أداء الاختبارات في الفترة السابقة وبدأوا يتساءلون حول موعد النتيجة وذلك بسبب أهمية تلك المرحلة لدى الطلاب ومن المعروف أن النتيجة هي التي تدل على مجهود الطالب الذي بذله على مدار العام لذلك سوف نوضح لكم من خلال مقالنا خطوات الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الإلكتروني.

نتائج السادس الابتدائي محافظة البصرة

قامت الوزارة بتصميم موقع إلكتروني يمكن للطالب من خلاله الاستعلام عن نتائج الصف السادس ابتدائي وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والتي تكون على النحو التالي:

أولا قم بالاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على منصة نتائجنا. ثانيا قم باختيار نتائج السادس ابتدائي. ثالثا يرجى تحديد المحافظة. رابعا قم بالنقر على زر عرض وسوف تظهر النتائج على الفور.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 البصرة

يوجد طريقة أخرى للاستعلام عن نتائج الصف السادس ابتدائي وهي من خلال موقع الوزارة الرسمي وذلك بعد أن تقوم بإتباع التعليمات التالية:

يجب على الطالب أول شيء الدخول على موقع الوزارة الرسمي. بعد ذلك من الصفحة الرئيسية قم بالتوجه إلى نتائج الطلاب. قم باختيار الصف السادس. ثم بعد ذلك اختار الدور الأول. يرجى تدوين اسم الطالب ورقم الجلوس. أخر خطوة قم بالضغط على زر استعلام وسوف تظهر نتيجة الطالب.

موعد ظهور نتائج السادس ابتدائي

ظهرت النتيجة في عدد من المحافظات ولكنها لم تظهر في محافظة واسط حتى الآن ولكن من المقرر أن تظهر في الساعات القليلة القادمة.