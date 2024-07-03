“اسمـــك ظـــهر هّســـه epedu.gov.iq“ اسماء تعيينات عقود وزارة التربية العراقية 2024

تم الاعلان عن اسماء تعيينات عقود وزارة التربية وهي من المسابقات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم داخل العراق والهدف منها هو مساعدة المواطنين الذين ليس لديهم عمل الحصول على عمل ومصدر دخل ثابت وهي تعتبر من أشكال المساعدات التي تقدمها الدولة من أجل تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لدى المواطنين، ولكن يجب العلم أنه يتم التقديم على المسابقة بعد التحقق من مجموعة من الشروط وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء تعيينات عقود وزارة التربية

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أن محافظة ذي قار قامت بالإعلان عن أسماء المقبولين في مسابقة عقود التربية، وقامت أيضا بإطلاق رابط إلكتروني يساعدك في الاستعلام عن قوائم الأسماء وهذا من بعد إجراء مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو الآتي:

يتطلب منك زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم. بعد ذلك قم بإدخال رقم البطاقة الوطنية وكلمة السر من أجل إتمام عملية تسجيل الدخول. من الصفحة الرئيسية يرجى الانتقال إلى خيار عقود وزارة التربية. قم بملء استمارة البيانات التي سوف تظهر لك. أخيرا اضغط على عرض النتيجة وسوف تظهر لك قائمة توضح كافة المقبولين.

الوثائق المطلوبة للتقديم في مسابقة عقود التربية

قامت الوزارة بتحديد الوثائق التي يجب تقديمها في حالة القبول في مسابقة عقود التربية وهي كالتالي: