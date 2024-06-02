“مــوقــع نتائجنـــا الــرسمـــي“ لينك نتائج السادس ابتدائي الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق

ولأن مرحلة السادس ابتدائي هي واحدة من المراحل التعليمية المهمة يرغب جميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج السادس إبتدائي وبناء على هذا قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بإطلاق رابط يساعد الطلاب في الوصول إلى النتيجة بكل سهولة وهذا يعتبر توفير للوقت والجهد لوكن يجب العلم أنه يوجد الكثير من المحافظات التي لم تظهر النتيجة فيها حتى الوقت الحالي، وذلك ما سوف نتناوله في مقالنا اليوم.

نتائج السادس إبتدائي

الجدير بالذكر أنه يوجد مجموعة من المحافظات التي لم تظهر النتيجة بها بعد، ولكن من المقرر ظهورها في الساعات القليلة القادمة، ويمكن لجميع الطلاب في مختلف المحافظات الاستعلام عن نتائج الصف السادس ابتدائي من خلال الإنترنت وهذا بعد أن يقوموا باتباع الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول على موقع الوزارة، أو على منصة نتائجنا. ثانيا من الصفحة الرئيسية قم بالتوجه إلى الخدمات الإلكترونية وقم باختيار نتائج الطلاب. ثالثا يتطلب منك تحديد الصف الدراسي المقيد به الطالب. رابعا قم بتحديد الدور وهو الدور الأول. خامسا يجب عليك إدخال كل من المحافظة واسم الطالب بالإضافة إلى رقم الجلوس. سادسا اضغط على عرض النتيجة وسوف يتم عرضها بالفعل في غضون ثواني.

موعد ظهور نتائج السادس ابتدائي محافظة بغداد

سوف يكون بإمكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الصف السادس ابتدائي في بغداد ولكن بعد أن يتم عرضها على الموقع الإلكتروني حيث أنها مازالت تحت قيد المراجعة وتجميع الدرجات.

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة صلاح الدين

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه لم يتم الإعلان عنها حتى الوقت الحالي ولكن من المقرر رفعها على الموقع في خلال الساعات القليلة القادمة.