نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول البصرة ونينوي والكرخ عموم محافظات العراق

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن نتائج السادس الصف السادس ابتدائي البصره وهي من الأشياء التي تشغل بال العديد من الطلاب وأولياء الأمور وذلك بعد أن انتهوا من الاختبارات، ووفقا لما أوضحته الجهات المعنية داخل وزارة التربية والتعليم أن البصرة واحدة من المحافظات التي انتهت من عملية التصحيح ولكنها في انتظار رفع النتيجة على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الصف السادس ابتدائي البصره

الجدير بالذكر أنه من المقرر الإعلان عن نتائج الصف السادس ابتدائي محافظة البصرة في الأيام القليلة القادمة وبالتحديد بعد أن ظهرت في عدة محافظات، يمكن للطلاب الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى يجب على الطالب الدخول على موقع الوزارة. الخطوة الثانية يتطلب منه إدخال المحافظة وهي البصرة. الخطوة الثالثة قم بتدوين رقم الجلوس الخاص بالطالب بالإضافة إلى اسمه ثلاثي في الحقول المخصصة. الخطوة الرابعة اضغط على بحث وسوف تظهر النتيجة على الفور.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس ابتدائي البصره نتائجنا

يجب العلم أن موقع نتائجنا واحد من المواقع المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتي يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلاله وهذا من خلال اتباع التعليمات الآتية: