 whatsapp يبهر مستخدميه بميزة خرافية !! .. كل ما يخص تحديث واتساب whatsapp update الجديد

قامت شركة ميتا بإطلاق ميزة مشاركة الشاشة في الواتساب والتي تساعد المستخدم في مشاركة الشاشة الخاصة به مع الآخرين، ويجب العلم أن تلك الميزة تحمل أمان كامل حيث أنه تم توفير نظام التشفير التام فيها فلا داعي للقلق من استخدامها وذلك لأنه في الآونة الأخيرة أصبح يتم استخدام تطبيق الواتساب في مختلف المجالات سواء العمل أو التعليم أو غيرها من المجالات الحياتية الأخرى، وهذا ما سوف ننقله لكم من خلال مقالنا.

ميزة مشاركة الشاشة في الواتساب

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه أصبح الآن من السهل مشاركة الشاشة عند إجراء مكالمة فيديو من خلال تطبيق الواتساب وهي تعد ميزة جيدة وذلك للمستخدمين الذين يقوموا بتقديم العروض بالإضافة إلى الدروس و المحاضرات، ويجب العلم أنه يتم تفعيل خاصية التشفير التام والتي لا تسمح لأحد سوى الموجودين في المكالمة برؤية ما تقوم بعرضه حتى الشركة تكون غير قادرة على الوصول إليه، والجدير بالذكر أن تلك الميزة يمكن استخدامها من قبل أنظمة الآيفون وأنظمة الأندرويد بالإضافة إلى الحاسب الآلي.

خطوات تفعيل ميزة مشاركة الشاشة

لمن يرغب في استخدام ميزة مشاركة الصورة يجب عليك اتباع الخطوات التالية: